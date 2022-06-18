https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/priem-deklaratsiy-dokhodov-i-raskhodov-chinovnikov-i-deputatov-zavershitsya-1-avgusta-1039663566.html

Прием деклараций доходов и расходов чиновников и депутатов завершится 1 августа

Прием деклараций доходов и расходов чиновников и депутатов завершится 1 августа

В 2021 году в Министерство по налогам и сборам поступило 1438 деклараций от 192 организаций. Еще 351 организация не подала информацию. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T09:45+0300

2022-06-18T09:45+0300

2022-06-18T11:21+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Прием декларации доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера от государственных служащих и депутатов за 2021 год завершится 1 августа, заявил в эфире радио Sputnik глава Антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Рустам Отырба.Документы уже начали поступать в Управление. По словам Отырба, если сравнивать их количество с аналогичным периодом прошлого года, то ситуация более благоприятная - техническое и информационное обеспечение уже поднялось на более высокий уровень.После завершения этапа приема деклараций, сотрудники антикоррупционного управления примутся за изучение поданной информации.Все декларации будут доступны для широкой общественности на сайте Министерства по налогам и сборам. Достоверность изложенных в каждом документе сведений проверяется посредством запросов в соответствующие организации.Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года.В 2021 году чиновники и депутаты подали информацию за отчетный период 2020 года. Тогда из 543 организаций всего 192 заполнили декларации. Суммарное количество поданных деклараций составило 1438 штуки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/ministr-po-nalogam-rasskazal-kogda-nachnetsya-proverka-dostovernosti-deklaratsiy-o-dokhodakh-1037441987.html

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