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Российские войска уничтожили хранилище топлива для военной техники на Украине
Российские войска уничтожили хранилище топлива для военной техники на Украине
В рамках целей, поставленных верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру Украины. 18.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-18T15:55+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российские войска нанесли удары ракетами воздушного и наземного базирования по технологическим мощностям по переработке нефти и хранилищам топлива для украинской техники на Донбассе, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила 62 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожила более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", пять боевых машин РСЗО "Град", шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.Ракетные войска и артиллерия поразили 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей.Средства ПВО России сбили в воздухе украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24, восемь беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", перехватили четыре баллистические ракеты "Точка-У" в ДНР и 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган" в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/rossiyskie-voyska-unichtozhili-shtab-natsbatalona-azov-v-kharkovskoy-oblasti-1039639369.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили хранилище топлива для военной техники на Украине
В рамках целей, поставленных верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру Украины.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российские войска нанесли удары ракетами воздушного и наземного базирования по технологическим мощностям по переработке нефти и хранилищам топлива для украинской техники на Донбассе, сообщает Министерство обороны России.
Также ракетами воздушного базирования поражены 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Авдеевки, Керамик, Желанного и четыре взвода 155-мм гаубиц М777.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила 62 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожила более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", пять боевых машин РСЗО "Град", шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.
Ракетные войска и артиллерия поразили 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей.
Средства ПВО России сбили в воздухе украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24, восемь беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", перехватили четыре баллистические ракеты "Точка-У" в ДНР и 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган" в ДНР, ЛНР и Харьковской области.