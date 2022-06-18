https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/rossiyskie-voyska-unichtozhili-khranilische-topliva-dlya-voennoy-tekhniki-na-ukraine-1039667218.html

Российские войска уничтожили хранилище топлива для военной техники на Украине

Российские войска уничтожили хранилище топлива для военной техники на Украине

В рамках целей, поставленных верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру Украины. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T15:55+0300

2022-06-18T15:55+0300

2022-06-18T15:55+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российские войска нанесли удары ракетами воздушного и наземного базирования по технологическим мощностям по переработке нефти и хранилищам топлива для украинской техники на Донбассе, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила 62 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожила более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", пять боевых машин РСЗО "Град", шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.Ракетные войска и артиллерия поразили 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей.Средства ПВО России сбили в воздухе украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24, восемь беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", перехватили четыре баллистические ракеты "Точка-У" в ДНР и 24 ракеты реактивной системы залпового огня "Ураган" в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/rossiyskie-voyska-unichtozhili-shtab-natsbatalona-azov-v-kharkovskoy-oblasti-1039639369.html

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