https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/minoborony-militarizatsii-gruzii-neset-ugrozu-dlya-natsbezopasnosti-abkhazii-1039687540.html

Минобороны: милитаризации Грузии несет угрозу для нацбезопасности Абхазии

Минобороны: милитаризации Грузии несет угрозу для нацбезопасности Абхазии

В Грузии создано совместное грузино-польское предприятие, которое планирует запустить производство военных беспилотников до конца 2022 года. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T18:00+0300

2022-06-19T18:00+0300

2022-06-19T18:00+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Офицер Минобороны Абхазии, полковник Александр Жвания в интервью радио Sputnik прокомментировал заявление Грузии о создании предприятия по выпуску военных беспилотных летательных аппаратов."Интенсификация процесса милитаризации Грузии при поддержке стран НАТО за последние несколько лет – несомненно несет большую угрозу для национальной безопасности Республики Абхазия. Конечно же, заявление министра обороны Грузии о начале совместного польско-грузинского производства разведывательных беспилотных летательных аппаратов в Грузии вызывает обеспокоенность в нашем ведомстве", - отметил офицер Минобороны Абхазии, полковник Александр Жвания.Боевые действия в Нагорном Карабахе вызвали всплеск интереса к боевым дронам во всем мире, в них многие увидели силу будущих войн, считает он. Сегодня, в число серьезных военных угроз входит расширение использования беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул офицер.Эффективность беспилотных летательных аппаратов была доказана в современных войнах, и многие государства решили пересмотреть подходы к организации противовоздушной обороны, говорит Александр Жвания."На сегодняшний день во многих странах ведется разработка средств обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Для их обнаружения используют радиолокационные станции, оптические и акустические средства обнаружения, средства перехвата радиосигналов передачи информации, а также их анализа. Для уничтожения в некоторых случаях используется стрелковое оружие, но обычно это зенитно-ракетные артиллерийские комплексы, а также средства электронной борьбы, в частности путем глушения сигнала управления", - сказал он.10 июня Министерство иностранных дел Абхазии выразило озабоченность в связи с наращиванием военного потенциала Грузии и заявлением министра обороны страны о начале производства разведывательно-ударных беспилотников.Кроме того, ведомство призвало международных посредников, в том числе принимающих участие в Женевских дискуссиях, обратить внимание на то, как действия Грузии подрывают основы безопасности на Южном Кавказе и создают дополнительные препятствия на пути мирного урегулирования многолетнего конфликта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/mid-abkhazii-otreagiroval-na-reshenie-gruzii-proizvodit-voennye-bespilotniki-1039510439.html

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