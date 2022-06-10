https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/mid-abkhazii-otreagiroval-na-reshenie-gruzii-proizvodit-voennye-bespilotniki-1039510439.html
МИД Абхазии отреагировал на решение Грузии производить военные беспилотники
МИД Абхазии отреагировал на решение Грузии производить военные беспилотники
В Грузии создано совместное грузино-польское предприятие, которое планирует запустить производство военных беспилотников до конца 2022 года. 10.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-10T21:00+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Министерство обороны Абхазии выразило озабоченность в связи с наращиванием военного потенциала Грузии и заявлением министра обороны страны о начале производства разведывательно-ударных беспилотников. Заявление опубликовано на сайте ведомства. В МИД добавили, что Абхазия предпримет меры и продолжит налаживать тесное военно-техническое сотрудничество с Россией.Кроме того, ведомство призвало международных посредников, в том числе принимающих участие в Женевских дискуссиях, обратить внимание на то, как действия Грузии подрывают основы безопасности на Южном Кавказе и создают дополнительные препятствия на пути мирного урегулирования многолетнего конфликта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/politolog-o-namerenii-gruzii-proizvodit-bespilotniki-zakryvat-glaza-nerazumno--1039499876.html
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МИД Абхазии отреагировал на решение Грузии производить военные беспилотники
В Грузии создано совместное грузино-польское предприятие, которое планирует запустить производство военных беспилотников до конца 2022 года.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik.
Министерство обороны Абхазии выразило озабоченность в связи с наращиванием военного потенциала Грузии и заявлением министра обороны страны о начале производства разведывательно-ударных беспилотников. Заявление опубликовано
на сайте ведомства.
"В условиях отсутствия мирного договора между нашими странами укрепление и развитие военного потенциала Грузии воспринимается в Республике Абхазия в качестве экзистенциальной угрозы и способно привести к дополнительной эскалации напряженности в нашем регионе", - говорится в сообщении.
В МИД добавили, что Абхазия предпримет меры и продолжит налаживать тесное военно-техническое сотрудничество с Россией.
Кроме того, ведомство призвало международных посредников, в том числе принимающих участие в Женевских дискуссиях, обратить внимание на то, как действия Грузии подрывают основы безопасности на Южном Кавказе и создают дополнительные препятствия на пути мирного урегулирования многолетнего конфликта.