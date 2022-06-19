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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июня
Погоду в Абхазии будет формировать смена воздушных масс. 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T15:00+0300
2022-06-19T15:00+0300
2022-06-19T15:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. В понедельник, 20 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - в пределах нормы.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июня
Погоду в Абхазии будет формировать смена воздушных масс.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. В понедельник, 20 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - в пределах нормы.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.