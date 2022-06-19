https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-20-iyunya-1039687847.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июня

Погоду в Абхазии будет формировать смена воздушных масс. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T15:00+0300

2022-06-19T15:00+0300

2022-06-19T15:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. В понедельник, 20 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - в пределах нормы.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии