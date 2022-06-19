https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/sputnik-nedeli-poslanie-bzhaniya-parlamentu-nagrady-vracham-i-uchastie-v-pmef-1039688300.html

Sputnik недели: послание Бжания Парламенту, награды врачам и участие в ПМЭФ

Sputnik недели: послание Бжания Парламенту, награды врачам и участие в ПМЭФ

На уходящей неделе президент Аслан Бжания выступил с обращением к Парламенту, были подведены итоги выборов в Сухумское городское собрание, были награждены... 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T20:40+0300

2022-06-19T20:40+0300

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Об этих и других событиях, произошедших в Абхазии с13 по 19 июня, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.SputnikПослание президентаГлавное событие недели состоялось 16 июня - президент Абхазии Аслан Бжания обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной власти.Глава государства рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей.В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, рассказал Бжания.В послании президент также привел некоторые статистические данные. Он отметил, что ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя 2020 года.Итоги выборовОпределены итоги голосования по выборам депутата в Сухумское городское собрание, по округу № 14 (Старый поселок), прошедшие 12 июня. В них участвовали два кандидата Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа. По итогам выборов победу одержал Энвер Чамагуа.По основному списку, избирателей было 2507 человек. По дополнительному - 50. В голосовании приняли участие 890 человек. Испорченных бюллетеней 27.Выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания от этого округа Нарсоу Салакая был избран депутатом VII созыва Парламента Абхазии.Гуманитарная миссияПродолжается гуманитарная миссия Абхазии в помощь Донбассу. 13 июня сотрудники МЧС республики направились в Луганскую Народную Республику с гуманитарным грузом.Совместно со спасателями из ЛНР они будут решать вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в ходе боевых действий.Кроме того, из Абхазии жителям Луганской Народной Республики доставили 10 тонн гуманитарного груза, который в основном состоит из нескоропортящихся продуктов питания – тушенки, круп, макарон, подсолнечного масла и бутилированной воды.Голодовка из-за топливаОбщественный деятель, экс-кандидат в депутаты Парламента Джансух Адлейба начал голодовку на площади Свободы в Сухуме 13 июня в знак протеста на повышения цен на топливо. Одновременно с акцией проходит сбор подписей под требованием о снижении цен на топливо.Джансух Адлейба считает, что если в Южной Осетии, ДНР, ЛНР и других дружественных странах России цены на топливо ниже, то в Абхазии они должны быть как минимум такими же.Акцию протеста он намерен продолжать до тех пор, пока проблема не будет решена в пользу потребителей топлива.13 июня президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросу регулирования цен на топливо.В рамках встречи обсуждались причины изменения цен и механизмы, с помощью которых можно было бы их регулировать.По итогам совещания Аслан Бжания поручил Министерству экономики совместно с российскими коллегами проработать вопрос доступа Абхазии к вторичному сырью и порекомендовал в ближайшее время определиться с трейдерами. Также он добавил, что в столь важной сфере, как топливо, не должно быть монополии, а здоровая конкуренция должна поддерживаться решениями в правовой сфере.30-летие Госслужбы охраны Абхазии15 июня президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Государственной службы охраны с 30-летием со дня основания.В ходе своего обращения к сотрудникам ГСО Бжания отметил, что правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО.Аслан Бжания также напомнил о внутренних угрозах для республики.Участие в ПМЭФВице-премьеры Абхазии, министры экономики и финансов Кристина Озган и Владимир Делба приняли участие в XXV Петербургском Международном экономическом форуме.Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходил 15-18 июня 2022 года.На полях форума состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным.Во время пленарного заседания на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что если принцип самоопределения наций будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире, поэтому страна не признает независимость Абхазии.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал заявление президента Казахстана Токаева на ПМЭФ.Назначение неделиАслан Бжания 13 июня подписал Распоряжение о назначении Алхаса Манаргия на должность начальника Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии. На следующий день, руководитель Администрации Алхас Квициния представил нового начальника коллективу.Алхас Манаргия – известный юморист, журналист, ведущий, бывший корреспондент Абаза ТВ И АГТРК. Долгое время он вел эфиры радио Sputnik на абхазском языке, на которых обсуждал с приглашенными гостями различные темы, связанные с экономикой, культурой и политикой республики.Съезд "Аруаа"Десятый съезд Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" состоялся 14 июня в Сухуме.После выступлений делегаты съезда проголосовали за избрание 56 членов Высшего совета "Аруаа", и приняли резолюцию съезда.В документе, в частности, говорится о необходимости масштабной политической реформы в стране с перераспределением полномочий между президентом и Парламентом. Кроме того, в связи с напряженной международной обстановкой, "Аруаа" предлагает реформировать вооруженные силы республики, для увеличения их эффективности, технологического и технического оснащения, а также повышения уровня материального обеспечения военнослужащих и социальных гарантий их семьям.Помимо этого, организация обратилась к главе государства с просьбой дать объективную оценку работе премьер-министра и всего экономического блока правительства в связи со значительным повышением тарифов за электроэнергию и призвала Парламент принять в окончательном чтении закон "Об общественном телевидении республики".Награждение медиков17 июня, в преддверии Дня медицинского работника, в Абхазской государственной филармонии, абхазских врачей наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.Высокой государственной награды удостоились Анжела Арчелия, Алла Беляева, Давид Бжинава, Херсина Гулия, Ирма Качарава, Сария Лакоба, Виктория Тарба и Яна Хварцкия.После официальной части певцы абхазской эстрады и танцевальные коллективы выступили перед собравшимися, украсив торжественное мероприятие.День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня - в этом году дата выпадает на 19 июня.Гордость АбхазииЕще одним значимым событием недели стала новость о том, что Абхазский государственный университет проведет конкурс молодых лидеров и управленцев "Гордость Абхазии". Подать заявку на участие можно будет с 1 по 7 июля.Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

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