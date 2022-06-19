https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/sputnik-nedeli-poslanie-bzhaniya-parlamentu-nagrady-vracham-i-uchastie-v-pmef-1039688300.html
Sputnik недели: послание Бжания Парламенту, награды врачам и участие в ПМЭФ
Sputnik недели: послание Бжания Парламенту, награды врачам и участие в ПМЭФ
На уходящей неделе президент Аслан Бжания выступил с обращением к Парламенту, были подведены итоги выборов в Сухумское городское собрание, были награждены... 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T20:40+0300
2022-06-19T20:40+0300
2022-06-19T20:40+0300
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Об этих и других событиях, произошедших в Абхазии с13 по 19 июня, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.SputnikПослание президентаГлавное событие недели состоялось 16 июня - президент Абхазии Аслан Бжания обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной власти.Глава государства рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей.В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, рассказал Бжания.В послании президент также привел некоторые статистические данные. Он отметил, что ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя 2020 года.Итоги выборовОпределены итоги голосования по выборам депутата в Сухумское городское собрание, по округу № 14 (Старый поселок), прошедшие 12 июня. В них участвовали два кандидата Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа. По итогам выборов победу одержал Энвер Чамагуа.По основному списку, избирателей было 2507 человек. По дополнительному - 50. В голосовании приняли участие 890 человек. Испорченных бюллетеней 27.Выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания от этого округа Нарсоу Салакая был избран депутатом VII созыва Парламента Абхазии.Гуманитарная миссияПродолжается гуманитарная миссия Абхазии в помощь Донбассу. 13 июня сотрудники МЧС республики направились в Луганскую Народную Республику с гуманитарным грузом.Совместно со спасателями из ЛНР они будут решать вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в ходе боевых действий.Кроме того, из Абхазии жителям Луганской Народной Республики доставили 10 тонн гуманитарного груза, который в основном состоит из нескоропортящихся продуктов питания – тушенки, круп, макарон, подсолнечного масла и бутилированной воды.Голодовка из-за топливаОбщественный деятель, экс-кандидат в депутаты Парламента Джансух Адлейба начал голодовку на площади Свободы в Сухуме 13 июня в знак протеста на повышения цен на топливо. Одновременно с акцией проходит сбор подписей под требованием о снижении цен на топливо.Джансух Адлейба считает, что если в Южной Осетии, ДНР, ЛНР и других дружественных странах России цены на топливо ниже, то в Абхазии они должны быть как минимум такими же.Акцию протеста он намерен продолжать до тех пор, пока проблема не будет решена в пользу потребителей топлива.13 июня президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросу регулирования цен на топливо.В рамках встречи обсуждались причины изменения цен и механизмы, с помощью которых можно было бы их регулировать.По итогам совещания Аслан Бжания поручил Министерству экономики совместно с российскими коллегами проработать вопрос доступа Абхазии к вторичному сырью и порекомендовал в ближайшее время определиться с трейдерами. Также он добавил, что в столь важной сфере, как топливо, не должно быть монополии, а здоровая конкуренция должна поддерживаться решениями в правовой сфере.30-летие Госслужбы охраны Абхазии15 июня президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Государственной службы охраны с 30-летием со дня основания.В ходе своего обращения к сотрудникам ГСО Бжания отметил, что правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО.Аслан Бжания также напомнил о внутренних угрозах для республики.Участие в ПМЭФВице-премьеры Абхазии, министры экономики и финансов Кристина Озган и Владимир Делба приняли участие в XXV Петербургском Международном экономическом форуме.Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходил 15-18 июня 2022 года.На полях форума состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным.Во время пленарного заседания на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что если принцип самоопределения наций будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире, поэтому страна не признает независимость Абхазии.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал заявление президента Казахстана Токаева на ПМЭФ.Назначение неделиАслан Бжания 13 июня подписал Распоряжение о назначении Алхаса Манаргия на должность начальника Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии. На следующий день, руководитель Администрации Алхас Квициния представил нового начальника коллективу.Алхас Манаргия – известный юморист, журналист, ведущий, бывший корреспондент Абаза ТВ И АГТРК. Долгое время он вел эфиры радио Sputnik на абхазском языке, на которых обсуждал с приглашенными гостями различные темы, связанные с экономикой, культурой и политикой республики.Съезд "Аруаа"Десятый съезд Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" состоялся 14 июня в Сухуме.После выступлений делегаты съезда проголосовали за избрание 56 членов Высшего совета "Аруаа", и приняли резолюцию съезда.В документе, в частности, говорится о необходимости масштабной политической реформы в стране с перераспределением полномочий между президентом и Парламентом. Кроме того, в связи с напряженной международной обстановкой, "Аруаа" предлагает реформировать вооруженные силы республики, для увеличения их эффективности, технологического и технического оснащения, а также повышения уровня материального обеспечения военнослужащих и социальных гарантий их семьям.Помимо этого, организация обратилась к главе государства с просьбой дать объективную оценку работе премьер-министра и всего экономического блока правительства в связи со значительным повышением тарифов за электроэнергию и призвала Парламент принять в окончательном чтении закон "Об общественном телевидении республики".Награждение медиков17 июня, в преддверии Дня медицинского работника, в Абхазской государственной филармонии, абхазских врачей наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.Высокой государственной награды удостоились Анжела Арчелия, Алла Беляева, Давид Бжинава, Херсина Гулия, Ирма Качарава, Сария Лакоба, Виктория Тарба и Яна Хварцкия.После официальной части певцы абхазской эстрады и танцевальные коллективы выступили перед собравшимися, украсив торжественное мероприятие.День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня - в этом году дата выпадает на 19 июня.Гордость АбхазииЕще одним значимым событием недели стала новость о том, что Абхазский государственный университет проведет конкурс молодых лидеров и управленцев "Гордость Абхазии". Подать заявку на участие можно будет с 1 по 7 июля.Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.
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абхазия, общество, экономика, политика
Sputnik недели: послание Бжания Парламенту, награды врачам и участие в ПМЭФ
На уходящей неделе президент Аслан Бжания выступил с обращением к Парламенту, были подведены итоги выборов в Сухумское городское собрание, были награждены врачи, боровшиеся с коронавирусной инфекцией.
Об этих и других событиях, произошедших в Абхазии с13 по 19 июня, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.
Послание президента
Главное событие недели состоялось 16 июня - президент Абхазии Аслан Бжания обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной власти.
Глава государства рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей.
Бжания рассказал об оказании материальной помощи на лечение, обучение, ликвидацию последствий стихийных бедствий. На эти цели, по его словам, из средств госбюджета было выделено 803 миллиона рублей.
В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, рассказал Бжания.
В послании президент также привел некоторые статистические данные. Он отметил, что ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя 2020 года.
Итоги выборов
Определены итоги голосования по выборам депутата в Сухумское городское собрание, по округу № 14 (Старый поселок), прошедшие 12 июня. В них участвовали два кандидата Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа. По итогам выборов победу одержал Энвер Чамагуа.
По основному списку, избирателей было 2507 человек. По дополнительному - 50. В голосовании приняли участие 890 человек. Испорченных бюллетеней 27.
Выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания от этого округа Нарсоу Салакая был избран депутатом VII созыва Парламента Абхазии.
Гуманитарная миссия
Продолжается гуманитарная миссия Абхазии в помощь Донбассу. 13 июня сотрудники МЧС республики направились в Луганскую Народную Республику с гуманитарным грузом.
Совместно со спасателями из ЛНР они будут решать вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в ходе боевых действий.
Кроме того, из Абхазии жителям Луганской Народной Республики доставили 10 тонн гуманитарного груза, который в основном состоит из нескоропортящихся продуктов питания – тушенки, круп, макарон, подсолнечного масла и бутилированной воды.
Голодовка из-за топлива
Общественный деятель, экс-кандидат в депутаты Парламента Джансух Адлейба начал голодовку на площади Свободы в Сухуме 13 июня в знак протеста на повышения цен на топливо. Одновременно с акцией проходит сбор подписей под требованием о снижении цен на топливо.
Джансух Адлейба считает, что если в Южной Осетии, ДНР, ЛНР и других дружественных странах России цены на топливо ниже, то в Абхазии они должны быть как минимум такими же.
Акцию протеста он намерен продолжать до тех пор, пока проблема не будет решена в пользу потребителей топлива.
13 июня президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросу регулирования цен на топливо.
В рамках встречи обсуждались причины изменения цен и механизмы, с помощью которых можно было бы их регулировать.
По итогам совещания Аслан Бжания поручил Министерству экономики совместно с российскими коллегами проработать вопрос доступа Абхазии к вторичному сырью и порекомендовал в ближайшее время определиться с трейдерами. Также он добавил, что в столь важной сфере, как топливо, не должно быть монополии, а здоровая конкуренция должна поддерживаться решениями в правовой сфере.
30-летие Госслужбы охраны Абхазии
15 июня президент Абхазии Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав Государственной службы охраны с 30-летием со дня основания.
В ходе своего обращения к сотрудникам ГСО Бжания отметил, что правоохранительные органы Абхазии фиксируют большое количество инцидентов, связанных с нарушением государственных границ республики разведывательными самолетами блока НАТО.
Аслан Бжания также напомнил о внутренних угрозах для республики.
Участие в ПМЭФ
Вице-премьеры Абхазии, министры экономики и финансов Кристина Озган и Владимир Делба приняли участие в XXV Петербургском Международном экономическом форуме.
Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходил 15-18 июня 2022 года.
На полях форума состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным.
Во время пленарного заседания на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что если принцип самоопределения наций будет претворен в жизнь, это приведет к хаосу в мире, поэтому страна не признает независимость Абхазии.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал заявление президента Казахстана Токаева на ПМЭФ.
Назначение недели
Аслан Бжания 13 июня подписал Распоряжение о назначении Алхаса Манаргия на должность начальника Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии. На следующий день, руководитель Администрации Алхас Квициния представил нового начальника коллективу.
Алхас Манаргия – известный юморист, журналист, ведущий, бывший корреспондент Абаза ТВ И АГТРК. Долгое время он вел эфиры радио Sputnik на абхазском языке, на которых обсуждал с приглашенными гостями различные темы, связанные с экономикой, культурой и политикой республики.
Съезд "Аруаа"
Десятый съезд Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" состоялся 14 июня в Сухуме.
После выступлений делегаты съезда проголосовали за избрание 56 членов Высшего совета "Аруаа", и приняли резолюцию съезда.
В документе, в частности, говорится о необходимости масштабной политической реформы в стране с перераспределением полномочий между президентом и Парламентом. Кроме того, в связи с напряженной международной обстановкой, "Аруаа" предлагает реформировать вооруженные силы республики, для увеличения их эффективности, технологического и технического оснащения, а также повышения уровня материального обеспечения военнослужащих и социальных гарантий их семьям.
Также "Аруаа" предлагает Парламенту принять в окончательном чтении закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии.
Помимо этого, организация обратилась к главе государства с просьбой дать объективную оценку работе премьер-министра и всего экономического блока правительства в связи со значительным повышением тарифов за электроэнергию и призвала Парламент принять в окончательном чтении закон "Об общественном телевидении республики".
Награждение медиков
17 июня, в преддверии Дня медицинского работника, в Абхазской государственной филармонии, абхазских врачей наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Высокой государственной награды удостоились Анжела Арчелия, Алла Беляева, Давид Бжинава, Херсина Гулия, Ирма Качарава, Сария Лакоба, Виктория Тарба и Яна Хварцкия.
После официальной части певцы абхазской эстрады и танцевальные коллективы выступили перед собравшимися, украсив торжественное мероприятие.
День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня - в этом году дата выпадает на 19 июня.
Гордость Абхазии
Еще одним значимым событием недели стала новость о том, что Абхазский государственный университет проведет конкурс молодых лидеров и управленцев "Гордость Абхазии". Подать заявку на участие можно будет с 1 по 7 июля.
Отбор будет проходить в несколько этапов: 18 июля - видеоэссе и собеседование, 25 июля – тестирование, 1 августа - финал конкурса и представление проектов участников.
Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей
, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.