https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/bzhaniya-proinspektiroval-rabotu-ochamchyrskogo-morporta-1039709038.html
Бжания проинспектировал работу очамчырского морпорта
Бжания проинспектировал работу очамчырского морпорта
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил морской порт Очамчыры в ходе рабочей поездки в восточную часть республики, сообщается на сайте... 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T21:41+0300
2022-06-20T21:41+0300
2022-06-20T21:42+0300
в абхазии
очамчырский район
очамчыра
новости
порты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039708754_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_0a60ac8505eb91b4c153b34e10d4db29.jpg
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил морской порт Очамчыры в ходе рабочей поездки в восточную часть республики, сообщается на сайте главы государства.Бжания осмотрел погрузочный терминал порта, а также зашел на заводы по переработке хамсы и производству сухих строительных смесей.Президента сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер правительства Сергей Пустовалов, председатель СГБ Роберт Киут и Глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.В мае премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Очамчырского морпорта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения. Итоги обсуждения планировали представить президенту.В Очамчырском порту базируются сторожевые катера Погрануправления ФСБ России в Абхазии, также его посещают турецкие грузовые судна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/bzhaniya-osmotrel-voennye-obekty-vostochnoy-abkhazii-1039705073.html
очамчырский район
очамчыра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039708754_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_8cb159e2891f045fc376c49771b38803.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очамчырский район, очамчыра, новости, порты
Бжания проинспектировал работу очамчырского морпорта
21:41 20.06.2022 (обновлено: 21:42 20.06.2022) СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил морской порт Очамчыры в ходе рабочей поездки в восточную часть республики, сообщается
на сайте главы государства.
Бжания осмотрел погрузочный терминал порта, а также зашел на заводы по переработке хамсы и производству сухих строительных смесей.
Президента сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер правительства Сергей Пустовалов, председатель СГБ Роберт Киут и Глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.
В мае премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Очамчырского морпорта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения. Итоги обсуждения планировали представить президенту.
В Очамчырском порту базируются сторожевые катера Погрануправления ФСБ России в Абхазии, также его посещают турецкие грузовые судна.