https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/bzhaniya-proinspektiroval-rabotu-ochamchyrskogo-morporta-1039709038.html

Бжания проинспектировал работу очамчырского морпорта

Бжания проинспектировал работу очамчырского морпорта

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил морской порт Очамчыры в ходе рабочей поездки в восточную часть республики, сообщается на сайте... 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T21:41+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил морской порт Очамчыры в ходе рабочей поездки в восточную часть республики, сообщается на сайте главы государства.Бжания осмотрел погрузочный терминал порта, а также зашел на заводы по переработке хамсы и производству сухих строительных смесей.Президента сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер правительства Сергей Пустовалов, председатель СГБ Роберт Киут и Глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.В мае премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Очамчырского морпорта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения. Итоги обсуждения планировали представить президенту.В Очамчырском порту базируются сторожевые катера Погрануправления ФСБ России в Абхазии, также его посещают турецкие грузовые судна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/bzhaniya-osmotrel-voennye-obekty-vostochnoy-abkhazii-1039705073.html

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