https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/pervoe-zasedanie-rabochey-gruppy-po-oblegcheniyu-perekhoda-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-itogi-1039703342.html

Первое заседание рабочей группы по облегчению перехода российско-абхазской границы: итоги

Первое заседание рабочей группы по облегчению перехода российско-абхазской границы: итоги

Абхазские участники совместной рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской границы дали пресс-конференцию по итогам первого... 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T14:48+0300

2022-06-20T14:48+0300

2022-06-20T14:48+0300

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Медиацентре МИД Абхазии в формате видеоконференции состоялось первое заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы."Сегодня в цифрах обсуждалось какую нагрузку КПП "Псоу" испытывает в летний курортный сезон. Российская сторона по линии погрануправления нам докладывает, что максимальная нагрузка на российской стороне 58 тысяч человек, это пропускная способность в сутки. На сегодняшний день, пиковое пересечение было 46 тысяч человек, то есть они считают, что есть небольшой люфт, который позволяет им работать не совсем в усиленном режиме. Хотя они говорят обратное, что все кабины КПП задействованы, в чем мы выразили свое несогласие, потому что мы сами являемся участниками пересечения границы, видим какие трудности возникают", - сказал сопредседатель рабочей группы с абхазской стороны, депутат Парламента Алхас Барциц.Парламентарий напомнил, что 30 мая на границе образовался затор, был опущен шлагбаум."Мы туда выезжали, пытались установить причину произошедшего. Были разные версии с российской стороны: кто-то говорил, что база дала сбой, кто-то говорил, что какие-то блогеры создали коллапс на границе. В результате не до конца получилось понять, что там случилось", - заметил Барциц.Этот вопрос также обсуждался в ходе заседания рабочей группы, в результате было решено определить должностные лица на российской стороне, с которыми можно держать связь при возникновении подобных ситуаций. Алхас Барциц сказал, что российская рабочая группа посетит российско-абхазскую границу 20 июля, до этого абхазская часть рабочей группы несколько раз побывает на КПП для оценки ситуации.Что касается экскурсионной линии, Минтранс России заверил абхазскую сторону, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска, подчеркнул сопредседатель."То есть это будет дополнительное окно, место где будет происходить паспортный контроль, и они еще добавят инспекторов контрольно-пропускного пункта, что облегчит переход именно по экскурсионной линии", - сказал Алхас Барциц.Еще один участник рабочей группы – депутат Парламента Эрик Рштуни сообщил, что в ходе заседания обсуждался также вопрос реконструкции моста через реку Псоу.Участник рабочей группы, руководитель консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба подчеркнул, что от министерства иностранных дел республики на заседании была поднята тема снятия ограничений по въезду в Российскую Федерацию."Это ковидные ограничения, которые выполняли защитный механизм по отношению к Российской Федерации. Коллега из четвертого департамента стран СНГ МИД России заверил, что этим вопросом занимаются. Мы в свою очередь готовили информационную справку, передавали правительству Республики Абхазия, направлено письмо господину (Михаилу) Мишустину с просьбой снять подобные ограничения. Иностранные граждане скапливаются в пункте пропуска и происходит следующее – пограничник выходит на связь со своим высшим руководством, это занимает определенное время, пока они не удостоверятся, есть ли конкретное лицо в списке или нет. Ограничение касалось перечня стран, которые из третьих государств не могли попасть в Россию", - сказал Авидзба.Решение о создании рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы было принято по итогам заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, которое прошло в Москве 25 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/abkhazskie-deputaty-rasskazali-o-predlozheniyakh-po-uproscheniyu-perekhoda-granitsy-s-rossiey-1039341651.html

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