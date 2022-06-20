https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-21-iyunya-1039706434.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется под влиянием обширного барического поля пониженного давления. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T17:27+0300
2022-06-20T17:27+0300
2022-06-20T17:27+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
лето в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039562463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f683721543088da9ae6233c15c92cb.jpg
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Во вторник, 21 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, днем преимущественно без осадков, к вечеру может пойти дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильно.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039562463_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b55f41bd63f6e9672ff6d5619de4112a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, лето в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется под влиянием обширного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Во вторник, 21 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, днем преимущественно без осадков, к вечеру может пойти дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильно.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 70-90%.