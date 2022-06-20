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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется под влиянием обширного барического поля пониженного давления. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T17:27+0300

2022-06-20T17:27+0300

2022-06-20T17:27+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Во вторник, 21 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, днем преимущественно без осадков, к вечеру может пойти дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильно.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, лето в абхазии