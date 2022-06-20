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Россия убеждена в необходимости переноса Женевских дискуссий
Россия убеждена в необходимости переноса Женевских дискуссий
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся более 10 лет. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T20:42+0300
2022-06-20T20:42+0300
2022-06-20T20:56+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Москва настаивает на переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в более нейтральное и подходящее для всех участников место, заявил МИД России.На Смоленской площади убеждены, что на фоне "попыток стран Запада перенести логику конфронтации и на Южный Кавказ безусловным приоритетом должно оставаться заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Тбилиси с Цхинвалом и Сухумом, а также запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией".Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.Очередной 56-й раунд переговоров должен был пройти в конце марта, однако они не состоялись по инициативе сопредседателей. Ожидается, что переговоры могут возобновиться в июне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zhenevskie-peregovory-po-bezopasnosti-v-zakavkaze-mogut-vozobnovitsya-v-iyune-1039331387.html
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в мире, кавказ, закавказье, абхазия, южная осетия, грузия, женевские дискуссии
Россия убеждена в необходимости переноса Женевских дискуссий
20:42 20.06.2022 (обновлено: 20:56 20.06.2022)
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся более 10 лет.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Москва настаивает на переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в более нейтральное и подходящее для всех участников место, заявил МИД России.
"В нынешних условиях объективно встает вопрос о необходимости переноса заседания из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства по итогам встречи замглавы МИД Андрея Руденко с сопредседателями дискуссий.
На Смоленской площади убеждены, что на фоне "попыток стран Запада перенести логику конфронтации и на Южный Кавказ безусловным приоритетом должно оставаться заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Тбилиси с Цхинвалом и Сухумом, а также запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией".
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.
Очередной 56-й раунд переговоров должен был пройти в конце марта, однако они не состоялись по инициативе сопредседателей. Ожидается, что переговоры могут возобновиться в июне.