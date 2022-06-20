https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/rossiya-ubezhdena-v-neobkhodimosti-perenosa-zhenevskikh-diskussiy-v-drugoy-gorod-1039708246.html

Россия убеждена в необходимости переноса Женевских дискуссий

Россия убеждена в необходимости переноса Женевских дискуссий

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся более 10 лет. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T20:42+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Москва настаивает на переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в более нейтральное и подходящее для всех участников место, заявил МИД России.На Смоленской площади убеждены, что на фоне "попыток стран Запада перенести логику конфронтации и на Южный Кавказ безусловным приоритетом должно оставаться заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Тбилиси с Цхинвалом и Сухумом, а также запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией".Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.Очередной 56-й раунд переговоров должен был пройти в конце марта, однако они не состоялись по инициативе сопредседателей. Ожидается, что переговоры могут возобновиться в июне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zhenevskie-peregovory-po-bezopasnosti-v-zakavkaze-mogut-vozobnovitsya-v-iyune-1039331387.html

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