https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/skakun-abkhazskogo-konevladeltsa-stal-tretim-na-skachkakh-v-rostove-na-donu-1039694520.html
Скакун абхазского коневладельца стал третьим на скачках в Ростове-на-Дону
Скакун абхазского коневладельца стал третьим на скачках в Ростове-на-Дону
Накануне на Ростовском ипподроме состоялись скачки, в которых участвовали две лошади абхазских коневладельцев. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T08:52+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Скакун "Генерал Первый" коневладельца Ахры Бебия финишировал третьим в забеге на 1200 метров среди лошадей трех лет и старше на Ростовском ипподроме, сообщает Госкомспорта Абхазии. Скаковой день "Приз Большой Летний" состоялся в Ростове-на-Дону 19 июня. Всего прошло 12 скачек на разных дистанциях, за призы боролись чистокровные лошади английской породы.Лошадь абхазского коневладельца заняла призовое место в скачке "Июньский Спринт" на дистанции 1200 метров. Мастер-жокей - Айдамир Шегушев. Всего в забеге участвовало четыре лошади.Кроме того, в тот же день скакун Даура Агухава по кличке "Эль Кайма" стал шестым в розыгрыше приза Валды на 1800 метров для кобыл трех лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/skakun-abkhazskogo-konevladeltsa-stal-pobeditelem-bolshogo-sprinterskogo-priza--1039520708.html
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Скакун абхазского коневладельца стал третьим на скачках в Ростове-на-Дону
08:52 20.06.2022 (обновлено: 08:53 20.06.2022)
Накануне на Ростовском ипподроме состоялись скачки, в которых участвовали две лошади абхазских коневладельцев.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
Скакун "Генерал Первый" коневладельца Ахры Бебия финишировал третьим в забеге на 1200 метров среди лошадей трех лет и старше на Ростовском ипподроме, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Скаковой день "Приз Большой Летний" состоялся в Ростове-на-Дону 19 июня. Всего прошло 12 скачек на разных дистанциях, за призы боролись чистокровные лошади английской породы.
Лошадь абхазского коневладельца заняла призовое место в скачке "Июньский Спринт" на дистанции 1200 метров. Мастер-жокей - Айдамир Шегушев. Всего в забеге участвовало четыре лошади.
Кроме того, в тот же день скакун Даура Агухава по кличке "Эль Кайма" стал шестым в розыгрыше приза Валды на 1800 метров для кобыл трех лет.