https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/zavershilas-pervaya-nedelya-gumanitarnoy-missii-mchs-abkhazii-v-lnr-1039705599.html

Завершилась первая неделя гуманитарной миссии МЧС Абхазии в ЛНР

Завершилась первая неделя гуманитарной миссии МЧС Абхазии в ЛНР

Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в ЛНР с гуманитарной миссией 13 июня. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T16:24+0300

2022-06-20T16:24+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Началась вторая неделя гуманитарной миссии абхазских спасателей в ЛНР, сообщает МЧС Абхазии. На минувшей неделе сотрудники МЧС Абхазии работали в городах Стаханов и Рубежное и теперь перешли в поселок Красный Луч. Вместе с луганскими спасателями они восстанавливают объекты, разрушенные украинской армией в ходе боевых действий, а также задействованы в разминировании территорий. Десять тонн гуманитарного груза, доставленного из Абхазии в Луганск, уже распределяют среди жителей республики и по социальным объектам. Это в основном продукты питания: крупы, тушенка, подсолнечное масло и питьевая вода.Глава спасательного ведомства ЛНР Евгений Кацавалов на встрече с абхазским коллегой Львом Квициния высоко оценил помощь Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/abkhazskie-spasateli-pristupili-k-gumanitarnoy-missii-v-lnr-1039629650.html

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