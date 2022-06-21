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Абитуриенты из Абхазии смогут поступить по бюджету в Севастопольский университет
Абитуриенты из Абхазии смогут поступить по бюджету в Севастопольский университет
Севастопольский госуниверситет - один из молодых и при этом крупнейших вузов юга России. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T20:35+0300
2022-06-21T20:35+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Севастопольский госуниверситет открывает свои двери для абитуриентов из Абхазии, сообщает МКДЦ "Дом Москвы".Сегодня в СевГУ обучается более 11 000 студентов из России, Украины, Сербии, Сирии и других стран. В вузе представлены гуманитарные, технические и информационные науки. Учебное заведение оснащено современным оборудованием для научной и исследовательской деятельности.С 22 по 24 июня в Сухуме впервые пройдут дни Севастопольского государственного университета. В среду в 12:00 состоится открытие выставки-презентации вуза, на которой будущих студентов и их родителей познакомят с уже действующими в Абхазии прикладными проектами. В четверг и пятницу с 10:00 до 17:00 абитуриенты смогут дистанционно подать документы в Севастопольский государственный университет на любую понравившуюся им специальность. Представители вуза окажут им информационную поддержку при регистрации и подаче документов в Личном кабинете прямо на месте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/aslan-bzhaniya-i-inal-gabliya-vstretilis-s-rektorom-belgorodskogo-universiteta-1038631441.html
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сухум, образование, студенты
Абитуриенты из Абхазии смогут поступить по бюджету в Севастопольский университет
20:35 21.06.2022 (обновлено: 20:36 21.06.2022)
Севастопольский госуниверситет - один из молодых и при этом крупнейших вузов юга России.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Севастопольский госуниверситет открывает свои двери для абитуриентов из Абхазии, сообщает МКДЦ "Дом Москвы".
"В вузе более 100 бюджетных специальностей, около двух тысяч бюджетных мест, и на любое из них может претендовать абитуриент из Абхазии", - говорится в релизе.
Сегодня в СевГУ обучается более 11 000 студентов из России, Украины, Сербии, Сирии и других стран.
В вузе представлены гуманитарные, технические и информационные науки. Учебное заведение оснащено современным оборудованием для научной и исследовательской деятельности.
С 22 по 24 июня в Сухуме впервые пройдут дни Севастопольского государственного университета. В среду в 12:00 состоится открытие выставки-презентации вуза, на которой будущих студентов и их родителей познакомят с уже действующими в Абхазии прикладными проектами.
В четверг и пятницу с 10:00 до 17:00 абитуриенты смогут дистанционно подать документы в Севастопольский государственный университет на любую понравившуюся им специальность. Представители вуза окажут им информационную поддержку при регистрации и подаче документов в Личном кабинете прямо на месте.