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Аслан Бжания и Инал Габлия встретились с ректором Белгородского университета

Аслан Бжания и Инал Габлия встретились с ректором Белгородского университета

Белгородский государственный технический университет имени Владимира Шухова входит в топ-50 лучших вузов России. В нем обучается более двух тысяч иностранных... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T14:30+0300

2022-04-13T14:30+0300

2022-04-13T17:29+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания и министр просвещения и языковой политики республики Инал Габлия встретились с ректором Белгородского государственного технического университета имени Шухова Сергеем Глаголевым 13 апреля."Наши студенты на протяжении пяти лет обучаются в стенах Белгородского университета, и отзывы мы получаем самые положительные. Такие специальности, как строители, архитекторы, инженеры как никогда актуальны в послевоенный период, когда мы поднимаемся на ноги. Они крайне для нас важны и ценны для воспитания нового поколения специалистов, которые будут возрождать нашу экономику, особенно в непростые времена, которые мы сейчас переживаем", – сказал министр.Ректор БГТУ рассказал, что в этом году в вузе появились первые студенты из Абхазии, поступившие на факультет информационной безопасности."Думаю, информатизация будет все больше набирать популярность, потому что без этого в наше время уже некуда. Очень рады, что и в этом году есть желающие, которые приедут к нам. Для них мы зарезервировали 45 бюджетных мест, с нетерпением ждем. Все специальности, которые мы готовим, уверен, будут востребованы здесь. Думаю, мы сможем подготовить замечательных ребят для вашей промышленности", – отметил он.Глаголев подчеркнул, что в последние годы наблюдается повышение качества подготовки школьников из Абхазии, что, по его мнению, может быть связано с практикой повышения квалификаций абхазских учителей."Ребята, которые выпускаются из ваших школ, могут осваивать наши образовательные программы. Некоторые выполняют это досрочно, некоторые с отличием. Ребята имеют тягу к знаниям. Мы хотели бы продолжить дальнейшее сотрудничество в олимпиадном движении, чтобы ребята могли адаптироваться к условиям российского образования", – добавил директор института организации и управления набором Сергей Булгаков.Инал Габлия подчеркнул, что с 2021 года перед поступлением в вузы России абитуриенты из Абхазии проходят "интеллектуально-психологическое тестирование", чтобы понять, насколько у них хватает таланта, потенциала и компетенции для обучения выбранной специальности."Мы нацелены на то, чтобы к вам приехали замотивированные дети и склонные к выбранной профессии", – отметил он.В конце встречи стороны обменялись подарками. Инал Габлия вручил гостям книги и фотожурналы об Абхазии, а также серебряную медаль с изображением Самсона Чанба.Министр просвещения был награжден медалью "За заслуги перед Белгородским государственным технологическим университетом имени В.Г.Шухова".Представителей БГТУ принял и президент Абхазии Аслан Бжания. По сообщению пресс-службы Администрации президента, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере образования и профориентационной работы в образовательных учреждениях республики.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/aktsent-na-tekhnarey-kak-prokhodit-kvotnaya-kampaniya-dlya-abkhazskikh-abiturientov-1038548830.html

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