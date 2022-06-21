https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/abkhazskie-avtovladeltsy-smogut-zaranee-oformit-vremennyy-vvoz-v-rossiyu-1039730831.html

Абхазские автовладельцы смогут заранее оформить временный ввоз в Россию

Абхазские автовладельцы смогут заранее оформить временный ввоз в Россию

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Абхазские автовладельцы смогут предварительно оформить временный ввоз транспортных средств в Россию до фактического въезда, сообщает... 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T18:38+0300

2022-06-21T18:38+0300

2022-06-21T18:38+0300

в абхазии

федеральная таможенная служба рф

государственная граница

ввоз

новости

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Абхазские автовладельцы смогут предварительно оформить временный ввоз транспортных средств в Россию до фактического въезда, сообщает специализированный таможенный пост ФТС Российской Федерации в республике.Мероприятие проводится в целях реализации достигнутых между таможенными службами двух стран договоренностей по упрощению и ускорению процесса пересечения границы гражданами Абхазии.Услуга бесплатная и призвана сократить длительность оформления временного ввоза в Россию транспортных средств физлиц при прохождении МАПП "Адлер".Граждане, планирующие поездку в Россию на личном авто, могут заранее обратиться на таможенный пост по адресу: Гулрыпш, ул. Ботаническая, 37А (ориентир – плодоовощехранилище РУП "Абхазпродэкспорт").Должностные лица таможенного поста заполнят карточку транспортного средства и по электронным каналам связи передадут ее коллегам в МАПП "Адлер" Краснодарской таможни. По прибытии такого автомобиля на границу процесс оформления его временного ввоза пройдет значительно быстрее.Это добровольная процедура для желающих, остальные могут оформить временный ввоз как и прежде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/starye-novye-pravila-kak-abkhazskim-avtovladeltsam-peresech-granitsu-1039286210.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

федеральная таможенная служба рф, государственная граница, ввоз, новости