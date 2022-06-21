Авто с "сигаретными" дверями задержали российские таможенники в Адлере
15:42 21.06.2022 (обновлено: 15:46 21.06.2022)
© Foto / пресс - служба краснодарской таможни по г. Сочи Контрабанда наркотиков
© Foto / пресс - служба краснодарской таможни по г. Сочи
Попытка контрабанды сигарет пресечена краснодарскими таможенниками на российско-абхазской границе.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз 1250 пачек сигарет из Абхазии, сообщает пресс-секретарь сочинской службы Краснодарской таможни.
На МАПП "Адлер" таможенники остановили для проверки вызвавший подозрение автомобиль "Даймлер Крайслер", который следовал из Абхазии в Россию.
Автомобиль просканировали с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и выявили темные зоны, не относящиеся к его конструкции.
"В ходе таможенного досмотра иномарки после демонтажа обшивки дверей была обнаружена сокрытая от таможенного контроля табачная продукция. Сигареты были спрятаны в полостях всех четырех дверей машины", - рассказал и.о. начальника таможенного поста Антон Александров.
© Foto / пресс - служба краснодарской таможни по г. Сочи Контрабанда наркотиков
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© Foto / пресс - служба краснодарской таможни по г. Сочи
Контрабанда наркотиков
© Foto / пресс - служба краснодарской таможни по г. Сочи Контрабанда наркотиков
2/2
© Foto / пресс - служба краснодарской таможни по г. Сочи
Контрабанда наркотиков
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© Foto / пресс - служба краснодарской таможни по г. Сочи
Контрабанда наркотиков
2/2
© Foto / пресс - служба краснодарской таможни по г. Сочи
Контрабанда наркотиков
Из автомобиля извлекли 1250 пачек сигарет (25000 штук) с абхазскими акцизными марками. Сигареты перевозились в коммерческих целях для реализации в России.
Контрабандный товар и транспортное средство изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
Всего с начала года по фактам незаконного ввоза табачной продукции Краснодарской таможней возбуждено более 150 дел.