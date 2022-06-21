https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/avto-s-sigaretnymi-dveryami-zaderzhali-rossiyskie-tamozhenniki-v-adlere-1039722627.html

Авто с "сигаретными" дверями задержали российские таможенники в Адлере

Авто с "сигаретными" дверями задержали российские таможенники в Адлере

Попытка контрабанды сигарет пресечена краснодарскими таможенниками на российско-абхазской границе. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T15:42+0300

2022-06-21T15:42+0300

2022-06-21T15:46+0300

абхазия

россия

государственная граница

контрабанда

сигареты

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз 1250 пачек сигарет из Абхазии, сообщает пресс-секретарь сочинской службы Краснодарской таможни.На МАПП "Адлер" таможенники остановили для проверки вызвавший подозрение автомобиль "Даймлер Крайслер", который следовал из Абхазии в Россию.Автомобиль просканировали с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и выявили темные зоны, не относящиеся к его конструкции.Из автомобиля извлекли 1250 пачек сигарет (25000 штук) с абхазскими акцизными марками. Сигареты перевозились в коммерческих целях для реализации в России.Контрабандный товар и транспортное средство изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.Всего с начала года по фактам незаконного ввоза табачной продукции Краснодарской таможней возбуждено более 150 дел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/ekskursionnyy-avtobus-s-kontrabandnymi-sigaretami-zaderzhali-na-psou-1039167795.html

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абхазия, россия, государственная граница, контрабанда, сигареты