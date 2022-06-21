https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/letnyaya-shkola-uchitel-goda-proydet-v-gagre-1039713966.html

Летняя школа "Учитель года" пройдет в Гагре

Летняя школа "Учитель года" пройдет в Гагре

В начале года в Абхазии прошла зимняя школа "Учитель года", в которой приняли участие 140 педагогов со всей республики. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Международный образовательный проект "Учитель года" во второй раз пройдет в Абхазии этим летом, сообщил министр просвещения республики Инал Габлия.Летняя школа для учителей будет организована в Гагре.В проекте примут участие приглашенные учителя – победители конкурса "Учитель года" из России, которые поделятся своим опытом с абхазскими коллегами. Школа "Учитель года" – это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет. Проводится во время летних и зимних школьных каникул для широкого обмена опытом педагогической общественности.Проект впервые был реализован в Абхазии в январе этого года, 40 российских педагогов провели с 140 абхазскими коллегами более ста мастер-классов, обменялись мнениями по ряду вопросов в профессиональной деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/opyt-i-udovolstvie-itogi-zimney-shkoly-uchitel-goda-podveli-v-sukhume-1037054693.html

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образование, учителя, школы, новости