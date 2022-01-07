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Опыт и удовольствие: итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме

Опыт и удовольствие: итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме

В российском образовательном проекте международная зимняя школа "Учитель года" приняли участие около 140 педагогов из Абхазии и 40 из России. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме в пятницу 7 января.Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия рассказал, что идея осуществления проекта, на площадке которого абхазские и российские педагоги могли бы обмениваться опытом, возникла летом прошлого года, но из-за стихийных бедствий в Абхазии осуществить его не получилось. Решили перенести на зимний период.Руководитель "Зимней школы", Заслуженный учитель России Владимир Головнер подчеркнул, что все пять проектных дней велась плодотворная работа. В Абхазию прибыли 40 педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет из 25 регионов России. Они вместе с абхазскими коллегами провели более ста мастер-классов, обменивались мнениями по ряду вопросов и опытом в профессиональной деятельности.Он также добавил, что школа "Учителей года" впервые работала за пределами Российской Федерации, что было рискованно.Победитель всероссийского конкурса "Учитель года" Михаил Гуров рассказал, что работа в Абхазии произвела на него положительное впечатление. Ему понравилось, с каким интересом отнеслись к проекту абхазские педагоги и насколько они были вовлечены в это дело."Я привез в Абхазию два вида мастер-классов – с одной стороны они сугубо математические, предназначенные для моих коллег математиков. Второй тип мастер-классов, скажем так, межпредметный. Они, скорее, направлены на усовершенствование работы именно с учениками с точки зрения психологии. Думаю, что этот опыт работы интересен коллегам", - отметил Гуров.Директор гудаутской средней школы №3 Инна Халваш не стала скрывать, что получила колоссальный опыт и удовольствие от совместной работы с российскими коллегами. Она подчеркнула, что некоторые методы преподавания, подходы она постарается внедрить в возглавляемом ею общеобразовательном учреждении.В пример Халваш привела методики использования современных гаджетов во время уроков или опросов.Глава Минпроса Инал Габлия поделился планами по проведению аналогичного проекта летом и выразил надежду на то, что пандемия коронавируса этому не помешает."Надеюсь, пандемия коронавируса будет ослабевать с каждым месяцем и это зависит от нашей дисциплины, в том числе. Вакцинация педагогов у нас продолжается. Это очень актуальный и важный для нас вопрос. Чем больше мы проявим ответственности, тем больше перед нами откроется возможностей для проведения такого рода мероприятий", - сказал министр.Замминистра Ада Кварчелия подчеркнула, что присутствовала на мастер-классе по проектной работе и это направление, уверена она, актуальное и активно используется во многих странах.Преподаватель физики сухумской средней школы №5 Наала Гунба призналась, что была удивлена разнообразием методов, с помощью которых можно донести информацию до детей. Она также поделилась планами об использовании этих методик после окончания новогодних каникул.Гостья из России, педагог московской школы №1259 Елена Людина передала Иналу Габлия пожелания абхазских коллег об открытии в республике "Совета молодых учителей" и предложила свою помощь в этом. По ее мнению, такой совет способствовал бы начинающим педагогам быстрее освоиться на новом месте и стал бы площадкой, где коллеги смогли бы помочь ему с решением разных вопросов или проблем.Габлия назвал эту идею отличной и поддержал ее. Он отметил, что этот вопрос необходимо проработать и рассмотреть возможные его форматы. Эта идея также пришлась по душе директору гудаутской средней школы №3 Инне Халваш.По завершении зимней школы "Учитель года" будет создан общий методический цифровой банк, куда войдут все авторские разработки педагогов, принявших участие в проекте. Он будет передан Абхазии, уточнил руководитель организации Владимир Головнер и добавил, что все участники проекта получат сертификаты.

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