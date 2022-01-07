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Опыт и удовольствие: итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме
Опыт и удовольствие: итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме
В российском образовательном проекте международная зимняя школа "Учитель года" приняли участие около 140 педагогов из Абхазии и 40 из России. 07.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-07T20:00+0300
2022-01-07T20:00+0300
2022-01-07T20:04+0300
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СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме в пятницу 7 января.Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия рассказал, что идея осуществления проекта, на площадке которого абхазские и российские педагоги могли бы обмениваться опытом, возникла летом прошлого года, но из-за стихийных бедствий в Абхазии осуществить его не получилось. Решили перенести на зимний период.Руководитель "Зимней школы", Заслуженный учитель России Владимир Головнер подчеркнул, что все пять проектных дней велась плодотворная работа. В Абхазию прибыли 40 педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет из 25 регионов России. Они вместе с абхазскими коллегами провели более ста мастер-классов, обменивались мнениями по ряду вопросов и опытом в профессиональной деятельности.Он также добавил, что школа "Учителей года" впервые работала за пределами Российской Федерации, что было рискованно.Победитель всероссийского конкурса "Учитель года" Михаил Гуров рассказал, что работа в Абхазии произвела на него положительное впечатление. Ему понравилось, с каким интересом отнеслись к проекту абхазские педагоги и насколько они были вовлечены в это дело."Я привез в Абхазию два вида мастер-классов – с одной стороны они сугубо математические, предназначенные для моих коллег математиков. Второй тип мастер-классов, скажем так, межпредметный. Они, скорее, направлены на усовершенствование работы именно с учениками с точки зрения психологии. Думаю, что этот опыт работы интересен коллегам", - отметил Гуров.Директор гудаутской средней школы №3 Инна Халваш не стала скрывать, что получила колоссальный опыт и удовольствие от совместной работы с российскими коллегами. Она подчеркнула, что некоторые методы преподавания, подходы она постарается внедрить в возглавляемом ею общеобразовательном учреждении.В пример Халваш привела методики использования современных гаджетов во время уроков или опросов.Глава Минпроса Инал Габлия поделился планами по проведению аналогичного проекта летом и выразил надежду на то, что пандемия коронавируса этому не помешает."Надеюсь, пандемия коронавируса будет ослабевать с каждым месяцем и это зависит от нашей дисциплины, в том числе. Вакцинация педагогов у нас продолжается. Это очень актуальный и важный для нас вопрос. Чем больше мы проявим ответственности, тем больше перед нами откроется возможностей для проведения такого рода мероприятий", - сказал министр.Замминистра Ада Кварчелия подчеркнула, что присутствовала на мастер-классе по проектной работе и это направление, уверена она, актуальное и активно используется во многих странах.Преподаватель физики сухумской средней школы №5 Наала Гунба призналась, что была удивлена разнообразием методов, с помощью которых можно донести информацию до детей. Она также поделилась планами об использовании этих методик после окончания новогодних каникул.Гостья из России, педагог московской школы №1259 Елена Людина передала Иналу Габлия пожелания абхазских коллег об открытии в республике "Совета молодых учителей" и предложила свою помощь в этом. По ее мнению, такой совет способствовал бы начинающим педагогам быстрее освоиться на новом месте и стал бы площадкой, где коллеги смогли бы помочь ему с решением разных вопросов или проблем.Габлия назвал эту идею отличной и поддержал ее. Он отметил, что этот вопрос необходимо проработать и рассмотреть возможные его форматы. Эта идея также пришлась по душе директору гудаутской средней школы №3 Инне Халваш.По завершении зимней школы "Учитель года" будет создан общий методический цифровой банк, куда войдут все авторские разработки педагогов, принявших участие в проекте. Он будет передан Абхазии, уточнил руководитель организации Владимир Головнер и добавил, что все участники проекта получат сертификаты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/novyy-opyt-i-podarki-shkolam-glava-minprosa-podvel-itogi-rabochikh-poezdok-v-minsk-i-moskvu-1036984982.html
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россия, абхазия, учителя, образование
Опыт и удовольствие: итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме
20:00 07.01.2022 (обновлено: 20:04 07.01.2022)
В российском образовательном проекте международная зимняя школа "Учитель года" приняли участие около 140 педагогов из Абхазии и 40 из России.
СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме в пятницу 7 января.
Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия рассказал, что идея осуществления проекта, на площадке которого абхазские и российские педагоги могли бы обмениваться опытом, возникла летом прошлого года, но из-за стихийных бедствий в Абхазии осуществить его не получилось. Решили перенести на зимний период.
Руководитель "Зимней школы", Заслуженный учитель России Владимир Головнер подчеркнул, что все пять проектных дней велась плодотворная работа. В Абхазию прибыли 40 педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет из 25 регионов России. Они вместе с абхазскими коллегами провели более ста мастер-классов, обменивались мнениями по ряду вопросов и опытом в профессиональной деятельности.
Он также добавил, что школа "Учителей года" впервые работала за пределами Российской Федерации, что было рискованно.
"Это определенный вызов, некоторые риски в плане того что, если наши образовательные системы сильно различались бы, то найти точки взаимодействия было бы сложно. Но, благодаря тому, что в целом наши образовательные системы довольно близки, польза от нашего сотрудничества особенно велика", - подчеркнул Головнер.
Победитель всероссийского конкурса "Учитель года" Михаил Гуров рассказал, что работа в Абхазии произвела на него положительное впечатление. Ему понравилось, с каким интересом отнеслись к проекту абхазские педагоги и насколько они были вовлечены в это дело.
"Я привез в Абхазию два вида мастер-классов – с одной стороны они сугубо математические, предназначенные для моих коллег математиков. Второй тип мастер-классов, скажем так, межпредметный. Они, скорее, направлены на усовершенствование работы именно с учениками с точки зрения психологии. Думаю, что этот опыт работы интересен коллегам", - отметил Гуров.
Директор гудаутской средней школы №3 Инна Халваш не стала скрывать, что получила колоссальный опыт и удовольствие от совместной работы с российскими коллегами. Она подчеркнула, что некоторые методы преподавания, подходы она постарается внедрить в возглавляемом ею общеобразовательном учреждении.
В пример Халваш привела методики использования современных гаджетов во время уроков или опросов.
"Казалось бы, как можно использовать мобильные приложения при опросе? Оказывается, это возможно. Обычно мы забираем телефоны у детей, а тут, можно их оставить и использовать телефоны во благо", - сказала она.
Глава Минпроса Инал Габлия поделился планами по проведению аналогичного проекта летом и выразил надежду на то, что пандемия коронавируса этому не помешает.
"Надеюсь, пандемия коронавируса будет ослабевать с каждым месяцем и это зависит от нашей дисциплины, в том числе. Вакцинация педагогов у нас продолжается. Это очень актуальный и важный для нас вопрос. Чем больше мы проявим ответственности, тем больше перед нами откроется возможностей для проведения такого рода мероприятий", - сказал министр.
Замминистра Ада Кварчелия подчеркнула, что присутствовала на мастер-классе по проектной работе и это направление, уверена она, актуальное и активно используется во многих странах.
"Проектная деятельность формирует человека как гражданина, который думает о том, что он может сделать полезного для своей родины. Нельзя сказать, что мы сегодня не занимаемся патриотическим воспитанием, но, к сожалению, это принимает больше формальный характер", - считает она.
Преподаватель физики сухумской средней школы №5 Наала Гунба призналась, что была удивлена разнообразием методов, с помощью которых можно донести информацию до детей. Она также поделилась планами об использовании этих методик после окончания новогодних каникул.
Гостья из России, педагог московской школы №1259 Елена Людина передала Иналу Габлия пожелания абхазских коллег об открытии в республике "Совета молодых учителей" и предложила свою помощь в этом. По ее мнению, такой совет способствовал бы начинающим педагогам быстрее освоиться на новом месте и стал бы площадкой, где коллеги смогли бы помочь ему с решением разных вопросов или проблем.
Габлия назвал эту идею отличной и поддержал ее. Он отметил, что этот вопрос необходимо проработать и рассмотреть возможные его форматы. Эта идея также пришлась по душе директору гудаутской средней школы №3 Инне Халваш.
Заслуженный учитель Абхазии Белла Кокоскир поблагодарила российских коллег за труды и отметила, что после окончания Отечественной войны народа Абхазии подобные проекты такого масштаба не проводились.
По завершении зимней школы "Учитель года" будет создан общий методический цифровой банк, куда войдут все авторские разработки педагогов, принявших участие в проекте. Он будет передан Абхазии, уточнил руководитель организации Владимир Головнер и добавил, что все участники проекта получат сертификаты.