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Матуа об Игоре Джопуа: готов был прийти на помощь в любое время
Матуа об Игоре Джопуа: готов был прийти на помощь в любое время
Главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа скончался 20 июня на 47-м году жизни после продолжительной болезни. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T09:45+0300
2022-06-21T09:45+0300
2022-06-21T09:45+0300
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Смерть Игоря Джопуа – потеря не только для его семьи и коллег, но и для здравоохранения, сказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник главы Минздрава Алиса Матуа."Очень тяжело говорить о нем в прошедшем времени, мы все обескуражены этой новостью, для всех такой исход неожиданный", - добавила она.Матуа подчеркнула, что Джопуа был готов прийти на помощь "в любое время суток".Игорь Джопуа проработал в Республиканской детской больнице более 20 лет.Он окончил Североосетинскую государственную медицинскую академию. С 1999 года работал детским врачом-хирургом Республиканской детской больницы, а в 2015 году возглавил лечебное учреждение.
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здравоохранение, врачи, медицина, сухум
Матуа об Игоре Джопуа: готов был прийти на помощь в любое время
Главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа скончался 20 июня на 47-м году жизни после продолжительной болезни.
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Смерть Игоря Джопуа – потеря не только для его семьи и коллег, но и для здравоохранения, сказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник главы Минздрава Алиса Матуа.
"Очень тяжело говорить о нем в прошедшем времени, мы все обескуражены этой новостью, для всех такой исход неожиданный", - добавила она.
Матуа подчеркнула, что Джопуа был готов прийти на помощь "в любое время суток".
"Особенно больно из-за того, что он так стремился улучшить условия в Детской больнице, а теперь, когда он приблизился к этому, он не станет свидетелем того, к чему приложил максимум усилий. Его напористость, желание, заложили основу тому, что еще будет - мы все обязаны это помнить, ценить", - добавила она.
Игорь Джопуа проработал в Республиканской детской больнице более 20 лет.
Он окончил Североосетинскую государственную медицинскую академию. С 1999 года работал детским врачом-хирургом Республиканской детской больницы, а в 2015 году возглавил лечебное учреждение.