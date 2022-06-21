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Оплатить за свет по старому тарифу: что надо сделать должникам до 1 июля
Оплатить за свет по старому тарифу: что надо сделать должникам до 1 июля
С 1 июля население Абхазии будет платить в два раза больше за потребленную электроэнергию, тариф вырос с 40 копеек до 70 (по соцнорме) и 90 копеек за кВт•ч. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T13:20+0300
2022-06-21T13:20+0300
2022-06-21T13:22+0300
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Начальник Управления сбыта электроэнергии компании "Черноморэнерго" Алхас Чанба в интервью радио Sputnik рассказал, почему абонентам следует погасить задолженность за потребленную электроэнергию или зафиксировать долги до 1 июля.Если сумма задолженности большая, то абоненту дается возможность поэтапного погашения."Почему мы предлагаем сделать это именно сейчас? Потому, что с 1 июля у нас вводится новый тариф в соответствии с постановлением Кабинета министров. Там, плата за киловатт час будет составлять уже 90 копеек, вместо 40 для физических лиц. Поэтому, мы рекомендуем нашим абонентам позаботиться о своих задолженностях, потому что далее сумма будет пересмотрена", - заметил Алхас Чанба.В виду того, что не представляется возможным установить, когда было то или иное потребление – после 1 июля, суммы задолженности будут рассчитываться по новому тарифу, пояснил он."Мы предлагаем зафиксировать все свои задолженности, чтобы далее абонент имел возможность их оплачивать по старому тарифу", - сказал начальник Управления сбыта электроэнергии компании "Черноморэнерго" Алхас Чанба.По его словам, после появления информации о повышении тарифа за свет, большого стремления среди абонентов, которые хотят закрыть задолженности, не наблюдалось.С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за кВт•ч, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт•ч, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/tarif-na-povyshenie-kak-izmenyatsya-tseny-na-elektrichestvo-1038677441.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, черноморэнерго, электричество
Оплатить за свет по старому тарифу: что надо сделать должникам до 1 июля
13:20 21.06.2022 (обновлено: 13:22 21.06.2022)
С 1 июля население Абхазии будет платить в два раза больше за потребленную электроэнергию, тариф вырос с 40 копеек до 70 (по соцнорме) и 90 копеек за кВт•ч.
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Начальник Управления сбыта электроэнергии компании "Черноморэнерго" Алхас Чанба в интервью радио Sputnik рассказал, почему абонентам следует погасить задолженность за потребленную электроэнергию или зафиксировать долги до 1 июля.
"Нужно прийти в территориальное отделение сбыта с показаниями прибора учета, наши сотрудники посмотрят последнюю дату оплаты, высчитают сумму долга и зафиксируют ее, вручат соответствующую квитанцию, которая будет подтверждением наличия задолженности. Далее надо оплатить долг, при этом мы предоставляем возможность реструктуризации этой задолженности, то есть даем рассрочку при погашении", - подчеркнул он.
Если сумма задолженности большая, то абоненту дается возможность поэтапного погашения.
"Почему мы предлагаем сделать это именно сейчас? Потому, что с 1 июля у нас вводится новый тариф в соответствии с постановлением Кабинета министров. Там, плата за киловатт час будет составлять уже 90 копеек, вместо 40 для физических лиц. Поэтому, мы рекомендуем нашим абонентам позаботиться о своих задолженностях, потому что далее сумма будет пересмотрена", - заметил Алхас Чанба.
В виду того, что не представляется возможным установить, когда было то или иное потребление – после 1 июля, суммы задолженности будут рассчитываться по новому тарифу, пояснил он.
"Мы предлагаем зафиксировать все свои задолженности, чтобы далее абонент имел возможность их оплачивать по старому тарифу", - сказал начальник Управления сбыта электроэнергии компании "Черноморэнерго" Алхас Чанба.
По его словам, после появления информации о повышении тарифа за свет, большого стремления среди абонентов, которые хотят закрыть задолженности, не наблюдалось.
"Наверное, наши абоненты по привычке не совсем серьезно к этому относятся, поэтому, мы настоятельно рекомендуем отнестись к этому внимательно, ответственно, во избежание неприятных новостей", - говорит Чанба.
С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за кВт•ч, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт•ч, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.