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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду окажется под влиянием обширного барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного... 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T16:30+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В среду, 22 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии госкомитета по экологии.Атмосферное давление – низкое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, лето, лето в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июня
16:30 21.06.2022 (обновлено: 16:38 21.06.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду окажется под влиянием обширного барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного фронта с северо-запада.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В среду, 22 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.