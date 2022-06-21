https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/rossiya-bez-windows-chem-grozit-otkaz-ot-populyarnoy-operatsionnoy-sistemy-1039711479.html

Россия без Windows: чем грозит отказ от популярной операционной системы

Россия без Windows: чем грозит отказ от популярной операционной системы

Корпорация Microsoft без объяснений причин лишила россиян возможности загрузки ОС Windows с официального сайта. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T10:15+0300

2022-06-21T10:15+0300

2022-06-21T10:15+0300

в мире

windows 10

компьютерные технологии

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102692/84/1026928410_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_d7986b6884450c2f10c6d6947f9d9c8c.jpg

Что произошло и как теперь быть пользователям "форточек" — читайте в материале Кирилла Каримова для РИА Новости.Не для россиянЕдиничные сообщения о сложностях с загрузкой установочных файлов ОС Windows 10 и 11 с русскоязычного сайта Microsoft появились еще в начале лета. Проблема приняла массовый характер 18 июня — пользователи с российскими IP-адресами не могли скачать ISO-образы операционных систем и даже утилиту Media Creation Tool, необходимую для проверки совместимости с новым поколением Windows.В Microsoft, в том числе и в службе поддержки, ситуацию не комментируют. В марте корпорация приостановила продажи программных решений в России. Позже в Редмонде проинформировали о сокращении деятельности у нас на рынке, в том числе ограничении поставок лицензионного ПО. Впрочем, обещали выполнять имеющиеся договорные обязательства.Возможно, молчание компании указывает на то, что проблема временная, предполагает эксперт по информационной безопасности Антон Бочкарев."Говорить о блокировках рано. Да, ссылки на Windows 10 и Windows 11 недоступны. Ошибка там стандартная от веб-сервера, такая возможна по целому ряду причин. Никаких официальных анонсов не было, дополнительных окон не возникает. Почему ошибка затронула только Россию? Не исключена неправильная конфигурация CDN-серверов, которые уравновешивают нагрузку между разными регионами".Сейчас, если зайти на русскоязычный сайт Microsoft (который продолжает работать), при попытке скачать софт ресурс выдаст ошибку 404 (File or Directory not found), то есть отсутствие файла. Так у пользователей разных российских провайдеров и на проводном интернете, и на мобильном.От VPN до открытого ПОНо, во-первых, доступны ISO-образы на сторонних ресурсах. Это не пиратские версии, а именно "чистые" установочные файлы, которые активируются заранее приобретенным ключом.Второй путь загрузки — через VPN. В этом случае сайт открывается на языке той страны, к которой привязан IP, и весь софт в вашем распоряжении. Однако у бесплатных VPN трафик и скорость ограничены, значит, на скачивание потребуется гораздо больше времени.Еще один вариант — онлайн-сервис TechBench. Фактически это оболочка для прямого скачивания с серверов Microsoft. Позволяет загрузить чистый образ Windows и после развернуть его на компьютере.Для тех, кто не хочет больше оставаться в мире Windows, есть кардинальное решение — переходить на открытое ПО, указывает гендиректор IT-компании R-Style Softlab Лев Френкель."Лицензию на сайте Microsoft уже не приобрести. А ключи, представленные торговым сетям для реализации, рано или поздно закончатся. Помогут открытые операционные системы, в первую очередь — различные вариации Linux. Или переходите на нелицензионное программное обеспечение. Первый способ, скорее всего, предпочтут корпоративные пользователи, второй — для домашних компьютеров"."Нет волшебной кнопки"Особый вопрос — поддержка лицензионной "винды". В России на операционных системах из Редмонда работают десятки миллионов ПК. А обновления содержат не только "украшательства", но и важные патчи безопасности, которыми разработчики закрывают новые угрозы.Пока с этим все в порядке: "Центр обновлений" Windows продолжает штатно функционировать, патчи по-прежнему загружаются и устанавливаются. Нет сложностей и с "подтягиванием" драйверов для оборудования — с момента презентации Windows 10 в 2016-м Microsoft полностью это автоматизировала."Приостановка поддержки и обновления продуктов, лицензия на которые уже приобретена, маловероятна. Нет волшебной кнопки, способной обнулить все обязательства корпорации как перед бизнесом, так и перед простыми пользователями, даже в отдельно взятой стране", — полагает Яков Кротов, эксперт компании ICL Services.И даже при самом негативном сценарии россияне без обновлений не останутся. Правда, придется вспомнить навыки ручной установки накопительных пакетов, приобретенные во времена, когда были в ходу "пиратские" Windows XP и 7.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/polzovateli-v-rossii-ne-mogut-skachat-windows-10-i-windows-11-1039688033.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/ne-windows-edinym-kak-microsoft-budet-ukhodit-iz-rossii-1037967901.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, windows 10, компьютерные технологии, аналитика