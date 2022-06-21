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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/rossiya-nanesla-otvetnyy-udar-na-ataku-kieva-v-chernom-more-1039721254.html
Россия нанесла ответный удар на атаку Киева в Черном море
Россия нанесла ответный удар на атаку Киева в Черном море
Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T14:48+0300
2022-06-21T15:04+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Российские ВС высокоточными ракетами "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар" под Одессой в ответ на диверсии Украины и повреждение нефтедобывающих платформ в Черном море, следует из сводки Минобороны. Кроме того, российской авиацией уничтожены две пусковые установки ЗРК "С-300" в районах Очакова и Тузла Одесской области. А на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777.Накануне ВСУ атаковали газовые платформы в Черном море с помощью ударных беспилотников. По данным военного ведомства России, Киев решился на этот шаг после провала очередной попытки захвата острова Змеиный. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровой платформы в Черном море.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/esina-o-posledstviyakh-udarov-vsu-po-chernomorneftegazu-ataka-na-ekosistemu-1039718549.html
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новости, россия, украина, черное море, армия

Россия нанесла ответный удар на атаку Киева в Черном море

14:48 21.06.2022 (обновлено: 15:04 21.06.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатых ракет "Оникс". Архивное фото
Пуск крылатых ракет Оникс. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2022
© Министерство обороны РФ
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Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Российские ВС высокоточными ракетами "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар" под Одессой в ответ на диверсии Украины и повреждение нефтедобывающих платформ в Черном море, следует из сводки Минобороны.
"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме "Школьный" в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", - говорится в документе.
Кроме того, российской авиацией уничтожены две пусковые установки ЗРК "С-300" в районах Очакова и Тузла Одесской области. А на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777.
Накануне ВСУ атаковали газовые платформы в Черном море с помощью ударных беспилотников. По данным военного ведомства России, Киев решился на этот шаг после провала очередной попытки захвата острова Змеиный.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровой платформы в Черном море.
Есина о последствиях ударов ВСУ по Черноморнефтегазу: атака на экосистему - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2022
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Есина о последствиях ударов ВСУ по "Черноморнефтегазу": атака на экосистему
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