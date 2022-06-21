https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/rossiya-nanesla-otvetnyy-udar-na-ataku-kieva-v-chernom-more-1039721254.html

Россия нанесла ответный удар на атаку Киева в Черном море

Россия нанесла ответный удар на атаку Киева в Черном море

Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T14:48+0300

2022-06-21T14:48+0300

2022-06-21T15:04+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Российские ВС высокоточными ракетами "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар" под Одессой в ответ на диверсии Украины и повреждение нефтедобывающих платформ в Черном море, следует из сводки Минобороны. Кроме того, российской авиацией уничтожены две пусковые установки ЗРК "С-300" в районах Очакова и Тузла Одесской области. А на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777.Накануне ВСУ атаковали газовые платформы в Черном море с помощью ударных беспилотников. По данным военного ведомства России, Киев решился на этот шаг после провала очередной попытки захвата острова Змеиный. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровой платформы в Черном море.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/esina-o-posledstviyakh-udarov-vsu-po-chernomorneftegazu-ataka-na-ekosistemu-1039718549.html

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