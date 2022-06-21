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Россия нанесла ответный удар на атаку Киева в Черном море
Россия нанесла ответный удар на атаку Киева в Черном море
Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T14:48+0300
2022-06-21T14:48+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Российские ВС высокоточными ракетами "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар" под Одессой в ответ на диверсии Украины и повреждение нефтедобывающих платформ в Черном море, следует из сводки Минобороны. Кроме того, российской авиацией уничтожены две пусковые установки ЗРК "С-300" в районах Очакова и Тузла Одесской области. А на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777.Накануне ВСУ атаковали газовые платформы в Черном море с помощью ударных беспилотников. По данным военного ведомства России, Киев решился на этот шаг после провала очередной попытки захвата острова Змеиный. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровой платформы в Черном море.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/esina-o-posledstviyakh-udarov-vsu-po-chernomorneftegazu-ataka-na-ekosistemu-1039718549.html
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Россия нанесла ответный удар на атаку Киева в Черном море
14:48 21.06.2022 (обновлено: 15:04 21.06.2022)
Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
Российские ВС высокоточными ракетами "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар" под Одессой в ответ на диверсии Украины и повреждение нефтедобывающих платформ в Черном море, следует из сводки
Минобороны.
"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме "Школьный" в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", - говорится в документе.
Кроме того, российской авиацией уничтожены две пусковые установки ЗРК "С-300" в районах Очакова и Тузла Одесской области. А на острове Кубанский ликвидированы два взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777.
Накануне ВСУ атаковали газовые платформы в Черном море с помощью ударных беспилотников. По данным военного ведомства России, Киев решился на этот шаг после провала очередной попытки захвата острова Змеиный.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровой платформы в Черном море.