https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/rossiyskiy-proryv-sravnenie-tankov-1039716620.html

Российский прорыв: сравнение танков

Российский прорыв: сравнение танков

Российский танк Т-90М разработали в Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Главной его особенностью считается возможность обмениваться... 21.06.2022, Sputnik Абхазия

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Российский танк Т-90М разработали в Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Главной его особенностью считается возможность обмениваться данными с другими боевыми машинами в режиме реального времени.Военный обозреватель Александр Хроленко пишет, что Т-90 по праву считается лучшей в мире серийной машиной в сравнении российских танков с зарубежными ОБТ одного поколения, на сегодня выпущено более двух тысяч единиц. Лицензионное производство Т-90 наладили в Индии. Свой завод для сборки 500 единиц Т-90М планирует открыть Египет. Машину успешно эксплуатируют армии Азербайджана, Алжира, Армении, Вьетнама, Туркменистана, Уганды, Ирака. Кувейт и Саудовская Аравия пока присматриваются. Минобороны РФ ранее планировало получить около 400 танков Т-90М.Основное вооружение Т-90 "Прорыв" – гладкоствольная 125-мм пушка 2А82, прицельная дальность которой достигает 4000 м, противотанковыми управляемыми ракетами "Рефлекс" с лазерным наведением – 5000 метров (можно сбивать вертолеты), осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10000 м. ПТУР в составе вооружения имеют только российские танки и немецкий "Леопард", но дальность пушечного выстрела зарубежных конкурентов не превышает 3000 м.Кроме того, имея самый низкий силуэт среди всех современных ОБТ, танк получил комплекс динамической защиты "Реликт" от бронебойных подкалиберных снарядов.Российские спецоперации на Украине и в Сирии показали, что танки остаются основной ударной силой сухопутных войск в конфликтах высокой интенсивности, несмотря на появление беспилотников и использование РЭБ.

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мультимедиа, инфографика, танки, вооружения, вооруженные силы рф, видео