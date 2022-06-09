https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/tanki-vozvraschayutsya-1039490812.html

Танки возвращаются

Танки возвращаются

Российские спецоперации на Украине и в Сирии доказали, что танки остаются основной ударной силой сухопутных войск в конфликтах высокой интенсивности – вопреки... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T21:47+0300

2022-06-09T21:47+0300

2022-06-09T21:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

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украина

россия

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Возможно, на украинском ТВД вскоре появятся американские Abrams, британские Challenger, германские Leopard, французские танки Leclerc. Сравнение их с российским основным боевым танком Т-90 "Прорыв" – не в пользу оружейных технологий и боевого потенциала коллективного Запада, пишет военный эксперт Александр Хроленко.С другой стороны, мифы о могуществе натовских противотанковых гранатометов "Джавелин" и NLAW оказались сильно преувеличенными. По разным данным, потери бронетехники от огня ПТРК и подрыва на минах не превышают 10%. Танки Т-72 и Т-90 остаются эффективным и надежным инструментом российских войск в борьбе с боевиками киевского режима. Не исключена и встреча с натовскими аналогами.Если сравнивать качество российских танков с зарубежными ОБТ одного поколения, то лучшей в мире серийной машиной по праву считается Т-90 ("олимпийский чемпион" последних двух десятилетий), выпущено более 2 тысяч танков. Неслучайно лицензионное производство Т-90 наладили в Индии. Свой завод для сборки 500 единиц Т-90М планирует открыть Египет. Машину успешно эксплуатируют армии Азербайджана, Алжира, Армении, Вьетнама, Туркменистана, Уганды, Ирака. Кувейт и Саудовская Аравия пока присматриваются. Минобороны РФ ранее планировало получить около 400 танков Т-90М.Основное вооружение Т-90 "Прорыв" – гладкоствольная 125-мм пушка 2А82, прицельная дальность – 4000 м, противотанковыми управляемыми ракетами "Рефлекс" с лазерным наведением – 5000 м (можно сбивать вертолеты), осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10.000 м. Заметим, ПТУР в составе вооружения имеют только российские танки и немецкий "Леопард", а дальность пушечного выстрела зарубежных конкурентов не превышает 3000 м. Огневое превосходство безусловно.Имея самый низкий силуэт среди всех современных ОБТ, танк получил комплекс динамической защиты "Реликт" (от бронебойных подкалиберных снарядов). Лобовая многослойная броня корпуса и башни эквивалентна более чем полуметровой гомогенной броне. Общая стойкость против обстрела подкалиберными снарядами оценивается как эквивалент 850 мм броневой стали. Машина интегрирована в сетецентрическую систему тактического управления "Созвездие-М2" (возможно получение целеуказаний с КП или БПЛА). Российский Т-90 сопоставим с конкурентами по скорости и запасу хода, но превосходит конкурентов за счет меньших габаритов и массы (возможны транспортировка по железной дороге и проезд по мостам Восточной Европы). Зарубежные специалисты отмечают, что Т-90 слишком продвинут для третьего поколения. Высочайшие боевые характеристики сделали Т-90 самым популярным и продаваемым танком в мире 21 века. Цена за единицу – около 4,5 млн долларов (натовские аналоги стоят в полтора-два раза дороже).Натовские аналогиДостойным конкурентом российского Т-90 на поле боя и на мировом рынке считается немецкий Leopard 2. Бундесвер располагает 266 танками, не очень много. И вялая позиция Берлина в отношении поставок бронетехники киевскому режиму вполне отражает опасения за безопасность Германии. В числе стран-производителей – Германия, Швеция, Испания, Греция. О намерении поставить Украине свои "Леопарды" заявила Испания, однако обучение украинских экипажей при любом ркаскладе потребует времени (машина сложная), в итоге Leopard 2 может опоздать на главную битву в Приднепровье.Вооружение "Леопарда" – стандартное для натовских ОБТ: 120-мм пушка (боекомплект – 42 снаряда) и два пулемета калибра 7,62 мм. Танк сохраняет высокую маневренность на пересеченной местности, насыщен электроникой, однако удивляет отсутствием автомата заряжания пушки. Бронирование бортов не держит выстрел "старинного" РПГ-7, а верхняя часть башни уязвима для штурмовой и армейской авиации. Боевое применение "Леопардов" в Афганистане (в ноябре 2007 года) и в Сирии выявило уязвимость днища – несколько машин подорвались на фугасах. Пришлось устанавливать дополнительную защиту. Позднее в Сирии "повстанцы" уничтожили не менее 10 танков Leopard 2А4 турецкой армии, репутация машины пострадала. Разумеется, украинский ТВД – технологически иная история.Основной боевой танк США Abrams M1A2 в условном рейтинге боеспособности можно поставить на третье место, как наиболее "обстрелянный". Первое боевое применение американских "Абрамсов" в Ираке (1991 год) вызвало много претензий к надежности машины. "Буря в пустыне" унесла 18 танков. В ходе семилетней кампании в Ираке эти машины применялись достаточно активно, хотя равнозначного (технологически) противника встретить там не могли. В сражении за Кербалу из РПГ-7 было подбито три "Абрамса". После 2014-го, в составе новой иракской армии за два года сгорели 47 танков Abrams. В Афганистане в 2014 году было развернуто 14 машин, из которых две были подорваны. Около 20 саудовских "Абрамсов" сгорели в 2015 году в Йемене. Сегодня эта машина состоит на вооружении армий Австралии, Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака.Французский ОБТ Leclerc вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой CN 120-26 с ресурсом в 400 выстрелов, это ровно десять боекомплектов снарядов. А что потом? На счастье французских танкистов, Париж ни с кем не конфликтует. В операции НАТО в Косово (в 1999 году) относительно мирно задействовали 15 французских танков. Однако в 2015 году два батальона танков Leclerc армии ОАЭ сильно пострадали в гражданской войне на территории Йемена от фугасов и ручных гранатометов. Возможно потому, что создатели "Леклерка" использовали композитную броню, и совершенно отказались от установки динамической защиты, осколки которой в бою могут поранить своих пехотинцев. Недостатки "Леклерка" вполне компенсируются бортовым компьютером, восемью перископами командира, автоматической трансмиссией (комфортом в башне), и не мешают амбициозным французам готовиться к многодоменной войне будущего (multi domain warfare). Всего изготовлено 862 машины трех модификаций (включая 46 "Леклерков" – на экспорт).Максимальные скорости четырех из пяти ОБТ находятся в диапазоне 60 – 70 км, отстает лишь британский Challenger (до 56 км/час по шоссе). Дальность хода на одной заправке – 400 – 500 км. Британское танкостроение в первой половине прошлого века оставалось одним из передовых в мире. Сегодня Challenger 2 – символ технологического упадка НАТО: относительно низкая скорость и маневренность, нарезной ствол пушки ручного заряжания.Пушка "Челленджера" не подходит для борьбы с современными версиями Т-72 (представьте, дальность выстрела зависит от количества заложенных пороховых картузов). В ходе модернизации английский двигатель заменили немецким турбодизелем на 1500 л. с., однако танк потяжелел до 75 тонн, и резвости не прибавилось. С броней тоже не все хорошо. К примеру, Challenger 2 в Ираке в 2006 году был "убит" в лоб – из РПГ-29 "Вампир" российского производства (тандемным боеприпасом). Сюжет засекретили, а защиту лобовой проекции усилили композитной "броней Чобхема". Ограниченное боевое применение Challenger 2 в Ираке и Косово не оставило славных страниц в истории британской армии, один танк был потерян от "дружественного огня".Возвращаясь к Украине, натовские танки никогда не действовали без прикрытия с воздуха, их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника. Издание American Thinker тмечает: "На каждом уровне, от батальона и выше Российская армия обладает полным тактическим превосходством в боевых средствах от радиоэлектронной борьбы до связи, механизации и огневой мощи, особенно по гаубицам и ракетным системам залпового огня".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, аналитика, украина, россия