https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/snyatyy-v-abkhazii-film-detstvo-chika-pokazhut-v-moskve-1039715312.html
Снятый в Абхазии фильм "Детство Чика" покажут в Москве
Снятый в Абхазии фильм "Детство Чика" покажут в Москве
Съемки фильма "Детство Чика" по мотивам рассказов Фазиля Искандера проходили в Абхазии в 2019 году. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T12:27+0300
2022-06-21T12:27+0300
2022-06-21T12:27+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Художественный фильм "Детство Чика" осетинского режиссера Аслана Галазова покажут в Москве в Доме кино 26 июня. Об этом сообщается на сайте Центрального дома кинематографистов.Фильм вышел в широкий прокат в феврале этого года, уже в мае был удостоен специального диплома фестиваля патриотического кино "Малая земля" – "За любовь к малой родине и бережное и точное воссоздание атмосферы детства".Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика" сняли в 2019 году в Абхазии, он длится 88 минут.Основные эпизоды снимались на сухумской набережной, на "Брехаловке", у драмтеатра, в школе с Акакием Македоновичем и на Маяке.В съемках задействовали почти 70 актеров, не считая массовки. Не все из них имели профессиональное образование, однако все были из Абхазии. Главную роль Чика исполнил 14-летний сухумский школьник Давид Цулукия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201006/Galazov-o-svoem-filme-po-proizvedeniyu-Iskandera-bolshaya-chest-i-otvetstvennost-1031059349.html
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москва, культура, новости, фазиль искандер, кино
Снятый в Абхазии фильм "Детство Чика" покажут в Москве
Съемки фильма "Детство Чика" по мотивам рассказов Фазиля Искандера проходили в Абхазии в 2019 году.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
Художественный фильм "Детство Чика" осетинского режиссера Аслана Галазова покажут в Москве в Доме кино 26 июня. Об этом сообщается
на сайте Центрального дома кинематографистов.
Фильм вышел в широкий прокат в феврале этого года, уже в мае был удостоен специального диплома
фестиваля патриотического кино "Малая земля" – "За любовь к малой родине и бережное и точное воссоздание атмосферы детства".
Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика" сняли в 2019 году в Абхазии, он длится 88 минут.
Основные эпизоды снимались на сухумской набережной, на "Брехаловке", у драмтеатра, в школе с Акакием Македоновичем и на Маяке.
В съемках задействовали почти 70 актеров, не считая массовки. Не все из них имели профессиональное образование, однако все были из Абхазии. Главную роль Чика исполнил 14-летний сухумский школьник Давид Цулукия.