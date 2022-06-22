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Часть Абхазии останется без света 23 июня
Часть Абхазии останется без света 23 июня
В связи с работами по расчистке трассы будет отключена ВЛ-220 Бзыбь. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T11:53+0300
2022-06-22T11:53+0300
2022-06-22T11:53+0300
в абхазии
абхазия
черноморэнерго
отключение электричества
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Завтра, 23 июня, часть районов западной Абхазии останется без подачи электроэнергии, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго"."Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/oplatit-za-svet-po-staromu-tarifu-chto-nado-sdelat-dolzhnikam-do-1-iyulya-1039716695.html
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абхазия, черноморэнерго, отключение электричества
Часть Абхазии останется без света 23 июня
В связи с работами по расчистке трассы будет отключена ВЛ-220 Бзыбь.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Завтра, 23 июня, часть районов западной Абхазии останется без подачи электроэнергии, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
ВЛ-220 "Бзыбь" будет отключена с 05:00 до 07:00, без света останутся жители Гагрского района, Пицунды и западной части Гудаутского района.
"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.