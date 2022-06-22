https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/deputaty-parlamenta-abkhazii-vnesli-izmeneniya-v-zakon-ob-elektroenergetike-1039744632.html

Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в закон "Об электроэнергетике"

Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в закон "Об электроэнергетике"

Согласно поправкам, Парламент будет обладать возможность согласовывать и утверждать договоры между "Черноморэнерго" и другими субъектами энергетической отрасли 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T14:03+0300

2022-06-22T14:03+0300

2022-06-22T14:03+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное собрание Абхазии в первом чтении внесло изменения в закон "Об энергетике"."Необходимость данных изменений обусловлена тем, что энергетика является одним из важнейших направлений жизнедеятельности государства и вопросы эффективного использования имущественного комплекса государственного оператора передающих и распределительных сетей являются приоритетной задачей в ходе реализации комплекса государственных интересов. Несмотря на то, что в действующей редакции имеются ограничения по приватизации объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства, не оговорена возможность передачи в аренду отдельных частей имущества энергетического комплекса на невыгодных условиях на длительный период, что равно приватизации, приведет к длительной утрате контроля над объектами энергетической отрасли без ощутимого эффекта для государства",- говорится в пояснительной записке. Согласно ей, законопроект призван устранить негативные последствия для электроэнергетики страны.Кроме того, в соответствии с новой редакцией, у Народного Собрания появится возможность анализировать, согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся балансе государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/vneseny-izmeneniya-v-zakon-o-vyborakh-deputatov-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1039739475.html

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