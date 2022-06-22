https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/vneseny-izmeneniya-v-zakon-o-vyborakh-deputatov-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1039739475.html
Внесены изменения в закон о выборах депутатов в Народное собрание Абхазии
Внесены изменения в закон о выборах депутатов в Народное собрание Абхазии
Согласно поправкам, стать кандидатом в депутаты может человек с высшим образованием и пятилетним рабочим стажем. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T12:48+0300
2022-06-22T12:48+0300
2022-06-22T12:48+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии в первом чтении приняли изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламент в Республики Абхазия".Эти поправки обсуждались и ранее депутатами предыдущего, шестого созыва Парламента. Предложенные изменения касались возраста кандидатов в депутаты, их образования и предоставления им равного эфирного времени на государственном телевидении и радио.Тогда, в ходе обсуждения поправки не получили достаточного количества голосов для принятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/narodnoe-sobranie-abkhazii-uvelichilo-srok-pogasheniya-eksportnogo-kredita-1039738980.html
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абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии, новости
Внесены изменения в закон о выборах депутатов в Народное собрание Абхазии
Согласно поправкам, стать кандидатом в депутаты может человек с высшим образованием и пятилетним рабочим стажем.
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии в первом чтении приняли изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламент в Республики Абхазия".
Согласно предложенным изменениям, претендовать на должность депутата может только лицо, имеющее трудовой стаж не менее пяти лет и обладающее высшим образованием.
Эти поправки обсуждались и ранее
депутатами предыдущего, шестого созыва Парламента. Предложенные изменения касались возраста кандидатов в депутаты, их образования и предоставления им равного эфирного времени на государственном телевидении и радио.
Тогда, в ходе обсуждения поправки не получили достаточного количества голосов для принятия.