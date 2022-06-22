https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/khariton-agrba-vystupit-v-superfinale-interkontinentalnogo-kubka-1039750307.html

Харитон Агрба выступит в суперфинале "Интерконтинентального кубка"

Харитон Агрба выступит в суперфинале "Интерконтинентального кубка"

Бой мастера спорта международного класса Харитона Агрба с узбекским боксером можно будет посмотреть на Первом канале в 23:00. 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T16:42+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. В субботу, 25 июня, боксер из Абхазии Харитон Агрба выступит в суперфинале "Интерконтинентального кубка" по боксу.Команда России завершила групповую стадию с тремя победами в активе, а азиатские боксеры потерпели лишь одно поражение - в упорной борьбе уступив как раз россиянам со счетом 2-3.Харитон Агрба выступает в составе команды России в весовой категории до 68 килограмм. Он одержал три победы в трех поединках турнира: над венесуэльским спортсменом Мичелом Маркано и узбекским боксером Бобо-Усмон Батуровым и Бенхардом Бернардом из Намибии.В финале Агрба снова встретится с узбекским боксером Бобо-Усмон Батуровым. По регламенту турнира, команды состоят из пяти участников в разных весовых категориях: до 63 килограмм, до 68 килограмм, до 75 килограмм, до 80 килограмм и до 90 килограмм. Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков победа присуждается боксеру, выигравшему последний раунд. За победу в поединке боксер приносит своей команде одно очко. Представитель проигравшей команды баллов не получает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/khariton-agrba-oderzhal-ocherednuyu-pobedu-v-interkontinentalnom-kubke-po-boksu-1039682364.html

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