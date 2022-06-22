https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/parlament-abkhazii-otsrochil-vvedenie-migratsionnykh-kart-1039749332.html

Парламент Абхазии отсрочил введение миграционных карт

Парламент Абхазии отсрочил введение миграционных карт

Депутаты Народного Собрания Абхазии в окончательном чтении приняли проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии" 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T15:16+0300

2022-06-22T15:16+0300

2022-06-22T15:16+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект изменений в законы о порядке выезда и въезда в Абхазию и о правовом положении иностранных граждан в республике."Введению миграционных карт на территории Республики Абхазия должно предшествовать соответствующее техническое оснащение компетентных органов, а также проведение подготовки специалистов, создание условий на государственной границе, разработка и принятие нормативных правовых актов. Неприостановление действия норм по введению миграционной карты на территории Республики Абхазия до 31 декабря 2023 года приведет к возникновению проблем на государственной границе, связанных с невозможностью ее пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства",- говорится в пояснительной записке к проекту закона.Согласно закону "О правовом положении иностранных граждан в Абхазии" миграционная карта подтверждает право на временное пребывание иностранцев или лиц без гражданства, прибывших в Абхазию в порядке, не требующем получения визы. Закон, регулирующий введение миграционной карты, был принят в 2016 году, но его вступление в силу было отсрочено в 2018 и 2020 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/deputaty-parlamenta-abkhazii-vnesli-izmeneniya-v-zakon-ob-elektroenergetike-1039744632.html

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