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Парламент Абхазии в первом чтении признал утратившим силу закон "О курортном сборе"
Парламент Абхазии в первом чтении признал утратившим силу закон "О курортном сборе"
В 2021 году сумма курортного сбора составила 5,7 миллиона рублей, по данным на конец мая этого года, было собрано более 700 тысяч рублей. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T11:57+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное собрание Абхазии признало утратившим силу Закон республики "О курортном сборе" в первом чтении.По словам представителя президента в Парламенте Нателлы Ломия, что изъятие курортного сбора сложно в плане администрирования и налоговые органы затрачивают объём материальных и человеческих ресурсов, который не сопоставим с доходом от сборов.Закон был принят в первом чтении. В случае его принятия в окончательном чтении, он войдёт в силу с 1 января 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/tsenoobrazovanie-na-toplivo-obsudili-deputaty-s-rukovodstvom-abkhaztopa-1039732544.html
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Парламент Абхазии в первом чтении признал утратившим силу закон "О курортном сборе"
11:57 22.06.2022 (обновлено: 12:05 22.06.2022)
В 2021 году сумма курортного сбора составила 5,7 миллиона рублей, по данным на конец мая этого года, было собрано более 700 тысяч рублей.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное собрание Абхазии признало утратившим силу Закон республики "О курортном сборе" в первом чтении.
Иностранные граждане, въехавшие в Абхазию более чем на три дня, должны оплачивать курортный сбор в размере 30 рублей, собранные деньги составляют доходную часть местного бюджета.
По словам представителя президента в Парламенте Нателлы Ломия, что изъятие курортного сбора сложно в плане администрирования и налоговые органы затрачивают объём материальных и человеческих ресурсов, который не сопоставим с доходом от сборов.
Закон был принят в первом чтении. В случае его принятия в окончательном чтении, он войдёт в силу с 1 января 2023 года.