https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/tsenoobrazovanie-na-toplivo-obsudili-deputaty-s-rukovodstvom-abkhaztopa-1039732544.html

Ценообразование на топливо обсудили депутаты с руководством "Абхазтопа"

Ценообразование на топливо обсудили депутаты с руководством "Абхазтопа"

За последний год цены на топливо в Абхазии повышались несколько раз: до июля 2021-го литр бензина АИ-92 стоил 41 рубль, а сегодня более 60 рублей. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T19:33+0300

2022-06-21T19:33+0300

2022-06-21T19:59+0300

в абхазии

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное регулированию топливных цен в Абхазии. Об этом сообщается на сайте Народного Собрания.Приглашенные на комитетское заседание гендиректор госкомпании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа и его заместитель Виталий Корсантия ответили на вопросы депутатов о том, что в целом происходит на топливном рынке, с чем связан рост цен, как происходит формирование стоимости бензина в Абхазии, и как, по их мнению, можно изменить складывающуюся сегодня ситуацию.Участники совещания уделили отдельное внимание вопросам контроля над ценообразованием и возможности внесения изменений в действующее законодательство. По итогам предварительных слушаний, депутаты выразили намерение принять незамедлительные решения по вопросу регулирования цен на нефтепродукты и заявили о необходимости безотлагательной встречи с министром экономики Кристиной Озган.В заседании, которое провел председатель Комитета Резо Зантария, приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, его заместители Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян и большинство депутатов.Ранее для получения реальной картины, складывающейся на топливном рынке, депутаты седьмого созыва направили письменные запросы в соответствующие структуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/ozgan-provela-v-moskve-peregovory-po-razvitiyu-abkhazii-i-snizheniyu-toplivnykh-tsen-1039709820.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/toplivnaya-arifmetika-kak-ustroen-rynok-nefteproduktov-abkhazii-1039156290.html

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народное собрание абхазии, депутаты, топливо, цены, экономика, новости