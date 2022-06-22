https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/prognoz-pogody-po-abkhazii-na-chetverg-23-iyunya-1039751932.html
Прогноз погоды по Абхазии на четверг 23 июня
Прогноз погоды по Абхазии на четверг 23 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного фронта с... 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T16:25+0300
2022-06-22T16:25+0300
2022-06-22T16:25+0300
в абхазии
новости
лето
погода в абхазии
лето в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039562618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321e2685be3b7174d7d3dc103202b51b.jpg
СУХУМ, 21 июня - Sputnik. В четверг, 23 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром ливневый дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039562618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3a42e123f3bb73745074d66727d8c1b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, лето, погода в абхазии, лето в абхазии
Прогноз погоды по Абхазии на четверг 23 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного фронта с северо-запада.
СУХУМ, 21 июня - Sputnik. В четверг, 23 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром ливневый дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.