https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/prognoz-pogody-po-abkhazii-na-chetverg-23-iyunya-1039751932.html

Прогноз погоды по Абхазии на четверг 23 июня

Прогноз погоды по Абхазии на четверг 23 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного фронта с... 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T16:25+0300

2022-06-22T16:25+0300

2022-06-22T16:25+0300

в абхазии

новости

лето

погода в абхазии

лето в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039562618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321e2685be3b7174d7d3dc103202b51b.jpg

СУХУМ, 21 июня - Sputnik. В четверг, 23 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром ливневый дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, лето, погода в абхазии, лето в абхазии