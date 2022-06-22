https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/putin-zayavil-chto-rossiya-budet-ukreplyat-sotrudnichestvo-so-stranami-briks-1039754273.html
Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами БРИКС
Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами БРИКС
Путин заявил об обеспечении устойчивого развития мировой экономики, наращивание сотрудничества в сфере цифровой экономики, выстраивание новых... 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T18:50+0300
2022-06-22T18:50+0300
2022-06-22T18:50+0300
владимир путин
россия
брикс
экономика
логистика
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет углублять деловое партнерство со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка - прим.ред). Об этом сообщает сайт Кремля.Путин отметил, что предпринимателям приходится развивать бизнес в непростых условиях - западные страны игнорируют принципы рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, вводят новые санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов. Все это, по его словам, негативно сказывается на интересах бизнеса в глобальном масштабе,Путин пояснил, что страны БРИКС представляют интересы наиболее динамично развивающейся части международного экономического сообщества. Население пяти государств-членов организации составляет более трех миллиардов человек, на которых приходится 25% мирового ВВП.Российские бизнесмены, по словам главы государства, налаживают связи с представителями деловых кругов стран БРИКС - ведут переговоры об открытии сети индийских магазинов, завозят китайские автомобили и оборудование, развивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства и высоких технологий.Также Путин добавил, что российские власти предпринимают меры для снижения негативного эффекта санкций и укрепления экономических связей России со всеми государствами, которые открыты к сотрудничеству.Что до внутренней экономики страны, то государство старается оказать максимальную поддержку российским бизнесменам - снижать административную нагрузку, финансировать программы льготного кредитования, вводить налоговые и таможенные льготы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vystuplenie-vladimira-putina-na-pmef-2022-glavnoe-1039653159.html
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владимир путин, россия, брикс, экономика, логистика
Путин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами БРИКС
Путин заявил об обеспечении устойчивого развития мировой экономики, наращивание сотрудничества в сфере цифровой экономики, выстраивание новых транспортно-логистических цепочек.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет углублять деловое партнерство со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка - прим.ред). Об этом сообщает
сайт Кремля.
Путин отметил, что предпринимателям приходится развивать бизнес в непростых условиях - западные страны игнорируют принципы рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, вводят новые санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов. Все это, по его словам, негативно сказывается на интересах бизнеса в глобальном масштабе,
"Несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Так, товарооборот Российской Федерации с государствами "пятёрки" по итогам первых трёх месяцев текущего года вырос на 38 процентов – до 45 миллиардов долларов" - заявил глава государства.
Путин пояснил, что страны БРИКС представляют интересы наиболее динамично развивающейся части международного экономического сообщества. Население пяти государств-членов организации составляет более трех миллиардов человек, на которых приходится 25% мирового ВВП.
Российские бизнесмены, по словам главы государства, налаживают связи с представителями деловых кругов стран БРИКС - ведут переговоры об открытии сети индийских магазинов, завозят китайские автомобили и оборудование, развивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства и высоких технологий.
Также Путин добавил, что российские власти предпринимают меры для снижения негативного эффекта санкций и укрепления экономических связей России со всеми государствами, которые открыты к сотрудничеству.
Что до внутренней экономики страны, то государство старается оказать максимальную поддержку российским бизнесменам - снижать административную нагрузку, финансировать программы льготного кредитования, вводить налоговые и таможенные льготы.