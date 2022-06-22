https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-1039735891.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга России
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга России
Решение затронуло 11 городов, полеты в которые не осуществляются с 24 февраля. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T09:32+0300
2022-06-22T09:32+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до конца июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные воздушные гавани России работают в штатном режиме, а авиакомпании прорабатывают максимально удобные маршруты для путешественников, в том числе, используя аэропорты Сочи, Минеральных вод и Москвы. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны действует с самого начала военной спецоперации на Украине. Причиной его введения стало решение Росавиации о том, что полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий, могут быть небезопасными.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/avtobusy-ot-kpp-psou-do-aeroporta-budut-kruglosutochno-khodit-s-1-iyulya-1039708580.html
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аэропорты, новости, россия
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга России
Решение затронуло 11 городов, полеты в которые не осуществляются с 24 февраля.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik.
Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до конца июня, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня", - говорится в сообщении.
Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные воздушные гавани России работают в штатном режиме, а авиакомпании прорабатывают максимально удобные маршруты для путешественников, в том числе, используя аэропорты Сочи, Минеральных вод и Москвы.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны действует с самого начала военной спецоперации на Украине. Причиной его введения стало решение Росавиации о том, что полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий, могут быть небезопасными.