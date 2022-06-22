https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-13-vzvodov-rszo-na-ukraine-1039752359.html

Российская армия уничтожила 13 взводов РСЗО на Украине

Российская армия уничтожила 13 взводов РСЗО на Украине

Вооруженные Силы России наносят удары по военным объектам на территории Украины 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T15:50+0300

2022-06-22T15:50+0300

2022-06-22T16:05+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Армия России уничтожила 13 взводов реактивных систем залпового огня на Украине, сообщает российское Министерство обороны.Кроме того, на территории ДНР была уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", живая сила и военная техника в 151 районе.Ракетные войска и артиллерия поразили 253 района сосредоточения живой силы и военной техники, шесть складов с боеприпасами, а также топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим украинской военной техники.Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.Российские средства ПВО за сутки сбили самолет Су-25, вертолет МиГ-29 и 16 украинских беспилотников, перехватили три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях и 14 реактивных снарядов системы залпового огня в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/minoborony-rossii-o-khode-voennoy-spetsoperatsii-protivnik-nest-znachitelnye-poteri-1039746910.html

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