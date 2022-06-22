Российская армия уничтожила 13 взводов РСЗО на Украине
15:50 22.06.2022 (обновлено: 16:05 22.06.2022)
© Sputnik / РИА / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
© Sputnik / РИА/
Вооруженные Силы России наносят удары по военным объектам на территории Украины
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Армия России уничтожила 13 взводов реактивных систем залпового огня на Украине, сообщает российское Министерство обороны.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов РСЗО в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск", - говорится в сообщении.
Кроме того, на территории ДНР была уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", живая сила и военная техника в 151 районе.
Ракетные войска и артиллерия поразили 253 района сосредоточения живой силы и военной техники, шесть складов с боеприпасами, а также топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим украинской военной техники.
Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.
Российские средства ПВО за сутки сбили самолет Су-25, вертолет МиГ-29 и 16 украинских беспилотников, перехватили три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях и 14 реактивных снарядов системы залпового огня в ДНР, ЛНР и Харьковской области.