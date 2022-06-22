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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-13-vzvodov-rszo-na-ukraine-1039752359.html
Российская армия уничтожила 13 взводов РСЗО на Украине
Российская армия уничтожила 13 взводов РСЗО на Украине
Вооруженные Силы России наносят удары по военным объектам на территории Украины 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T15:50+0300
2022-06-22T16:05+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Армия России уничтожила 13 взводов реактивных систем залпового огня на Украине, сообщает российское Министерство обороны.Кроме того, на территории ДНР была уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", живая сила и военная техника в 151 районе.Ракетные войска и артиллерия поразили 253 района сосредоточения живой силы и военной техники, шесть складов с боеприпасами, а также топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим украинской военной техники.Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.Российские средства ПВО за сутки сбили самолет Су-25, вертолет МиГ-29 и 16 украинских беспилотников, перехватили три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях и 14 реактивных снарядов системы залпового огня в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/minoborony-rossii-o-khode-voennoy-spetsoperatsii-protivnik-nest-znachitelnye-poteri-1039746910.html
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Российская армия уничтожила 13 взводов РСЗО на Украине

15:50 22.06.2022 (обновлено: 16:05 22.06.2022)
© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2022
© Sputnik / РИА
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Вооруженные Силы России наносят удары по военным объектам на территории Украины
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Армия России уничтожила 13 взводов реактивных систем залпового огня на Украине, сообщает российское Министерство обороны.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов РСЗО в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск", - говорится в сообщении.
Кроме того, на территории ДНР была уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", живая сила и военная техника в 151 районе.
Ракетные войска и артиллерия поразили 253 района сосредоточения живой силы и военной техники, шесть складов с боеприпасами, а также топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим украинской военной техники.
Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.
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Российские средства ПВО за сутки сбили самолет Су-25, вертолет МиГ-29 и 16 украинских беспилотников, перехватили три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях и 14 реактивных снарядов системы залпового огня в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
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