Умер певец Пьер Нарцисс
© Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Артист ушел из жизни в возрасте 45 лет от последствий подагры.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет, сообщает РИА Новости.
"Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти – это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы... Вчера в 23:05, в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон", – сказала жена Пьера.
Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 году, после окончания школы он приехал в Россию и поступил на факультет журналистики в МГУ.
В 2003 году он принял участие в телепроекте "Фабрика звезд-2". Его песня "Шоколадный заяц" принесла ему всероссийскую известность.