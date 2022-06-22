https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/umer-pevets-per-nartsiss-1039748578.html

Умер певец Пьер Нарцисс

Умер певец Пьер Нарцисс

Артист ушел из жизни в возрасте 45 лет от последствий подагры. 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T14:55+0300

2022-06-22T14:55+0300

2022-06-22T14:55+0300

певец

шоу-бизнес

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/16/1039738036_0:202:2048:1353_1920x0_80_0_0_715eb3c7f768f3eb240b5a075b8aa29d.jpg

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет, сообщает РИА Новости.Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 году, после окончания школы он приехал в Россию и поступил на факультет журналистики в МГУ. В 2003 году он принял участие в телепроекте "Фабрика звезд-2". Его песня "Шоколадный заяц" принесла ему всероссийскую известность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/v-ritme-90-kh-vystuplenie-rossiyskikh-pop-grupp-v-novom-afone-1039346302.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

певец, шоу-бизнес, знаменитости