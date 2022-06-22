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Умер певец Пьер Нарцисс
Умер певец Пьер Нарцисс
Артист ушел из жизни в возрасте 45 лет от последствий подагры. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет, сообщает РИА Новости.Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 году, после окончания школы он приехал в Россию и поступил на факультет журналистики в МГУ. В 2003 году он принял участие в телепроекте "Фабрика звезд-2". Его песня "Шоколадный заяц" принесла ему всероссийскую известность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/v-ritme-90-kh-vystuplenie-rossiyskikh-pop-grupp-v-novom-afone-1039346302.html
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певец, шоу-бизнес, знаменитости

Умер певец Пьер Нарцисс

14:55 22.06.2022
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Артист ушел из жизни в возрасте 45 лет от последствий подагры.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет, сообщает РИА Новости.

"Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти – это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы... Вчера в 23:05, в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон", – сказала жена Пьера.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 году, после окончания школы он приехал в Россию и поступил на факультет журналистики в МГУ.
В 2003 году он принял участие в телепроекте "Фабрика звезд-2". Его песня "Шоколадный заяц" принесла ему всероссийскую известность.
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