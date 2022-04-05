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Парламент Абхазии рассмотрел изменения в закон о выборах депутатов Народного Собрания

Парламент Абхазии рассмотрел изменения в закон о выборах депутатов Народного Собрания

Ранее Парламент Абхазии принял поправки в закон, касающиеся изменения возрастного ценза кандидатов в депутаты, а также того, что кандидатом может стать... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T14:55+0300

2022-04-05T14:55+0300

2022-04-05T17:19+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии рассмотрели изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия". Первая поправка, не набравшая нужное количество голосов для принятия, касалась бесплатного предоставления кандидатам в депутаты равного эфирного времени на государственном телевидении и радио, в программах которых зарегистрированный кандидат обязан принять личное участие. Очередность выступления кандидатов определялась бы ЦИК. Также в соответствии с поправкой кандидат вправе выступать в других средствах массовой информации с изложением своих взглядов и предвыборной программы. Еще одна поправка касалась необходимости наличия высшего образования у кандидата в депутаты. Некоторые депутаты высказались против принятия этой поправки, ссылаясь на то, что парламент выполняет представительную функцию, депутаты – это представители народа, а диплом о высшем образовании можно приобрести и нелегально. "Многие люди не получили образование, потому что у них не было возможности. Сегодня есть люди, которые не имеют возможности поступить в институт и получить образование, потому что у них нет возможности, а не потому что они неумные. Эти люди, вполне вероятно, более умные и начитанные, чем те, которые имеют высшее образование", – сказал Батал Табагуа. После обсуждений депутат Лаша Ашуба, который представлял поправки, принял решение о снятии вопроса с рассмотрения. Народным Собранием были приняты изменения в регламент работы депутатов. Они предусматривают, что парламентские комитеты ежеквартально и ежегодно должны представлять отчет о своей работе, который будет заслушиваться на сессии Парламента. Кроме того, ежегодный и пятилетний отчет о своей деятельности должны предоставлять и депутаты. По мнению депутата Батала Табагуа, регламент работы нового созыва должен определяться им же, на что его коллега Алхас Джинджолия ответил, что регламент, по которому действует текущий созыв, тоже был принят предыдущим. Также, согласно внесенным изменениям, пресс-служба Парламента ежемесячно должна информировать избирателей о деятельности органа в рамках информационной программы на Государственном телевидении. Поправки были приняты в первом чтении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/kvarchiya-prokommentiroval-popravki-v-konstitutsionnyy-zakon-o-vyborakh-deputatov-parlamenta-1038253034.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/vneseny-izmeneniya-v-konstitutsionnyy-zakon-o-vyborakh-deputatov-parlamenta-1038229778.html

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