https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/evropa-predala-gruziyu-1039760154.html

Европа предала Грузию

Европа предала Грузию

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине и Молдавии статус кандидата в члены в ЕС, а Грузии в нем отказать. Саммит ЕС, на котором, в том числе, будет... 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T09:37+0300

2022-06-23T09:37+0300

2022-06-23T09:37+0300

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Заявление Урсулы фон дер Ляйен о рекомендации Еврокомиссии предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз мало для кого стало неожиданностью. На Западе это воспринимается как очередная мера, направленная на поддержку страны, "защищающей демократический мир от российской агрессии" (и заодно Молдавии), в остальном мире — как еще один шаг в пику Москве.Особенно ярко это подтверждают невнятные оправдания премьера Гарибашвили, который назвал данное решение ни много ни мало историческим — дескать, стране "подтвердили европейскую перспективу", словно не под этими знаменами 18 лет назад к власти пришел Михаил Саакашвили. Нынешний глава грузинского правительства добавил, что 12 условий, которые Еврокомиссия поставила перед Тбилиси, обязательно будут выполнены и тогда страна получит статус кандидата. Собственно, такие же реформы, по его словам, предстоит претворить в жизнь и Киеву с Кишиневом, но им дали эдакий аванс — сыграл роль российский фактор.Это заявление очень сильно отличается от высказываний все того же Гарибашвили, который до заявления фон дер Ляйен обещал раскрыть всю подноготную переговоров, которые ему предшествовали, если Тбилиси статус не получит.Разочарование закавказской республики можно понять — как-никак родина "грузинского экономического чуда" по западным лекалам, а тут локтями в очереди за европейским выбором ее расталкивает Украина, границы которой постепенно сдвигаются на Запад.Правда, возникает вопрос, а что собственно, чудесного в грузинской экономике?Начнем с цифр. В развитых странах подавляющее большинство населения трудится в сфере услуг. В Грузии же ситуация отличается кардинально — около 55 процентов граждан страны зарабатывают на жизнь в сельском хозяйстве. Причем сразу после распада СССР этот показатель составлял немногим более 30 процентов. Не подумайте, никто не пытается принижать важность их труда. Проблема в том, что продуктивность этой отрасли вызывает вопросы: она приносит всего лишь 12 процентов ВВП страны.Дополнительным бременем для Грузии стала открытая антироссийская политика, которая существенно усложнила выход на огромный рынок. Казалось бы, что может быть проще, чем перенаправить экспорт в ЕС? Но и здесь не сложилось — там куда более жесткие требования к сельхозпродукции и условиям ее выращивания.Показательная эпопея в Грузии разворачивалась в начале 2010-х. Еще при Саакашвили местные власти настойчиво призывали фермеров перейти на гибридный сорт кукурузы, поставляемый из США. Но вот с самим выращиванием возникли проблемы — ожидания буйных всходов не оправдались. Правительство, в свою очередь, в надежде на экспорт вынуждало жителей выращивать именно ее, несмотря на дороговизну. Под это дело выделялись кредиты для фермеров, и сейчас сорт постепенно занял ведущие позиции. Вот только воз с продажей этой культуры за рубеж и ныне там, а по долгам платить нужно все равно. А сами грузины между тем жалуются — гоми (так там называют мамалыгу, кукурузную кашу) из этой кукурузы получается гораздо хуже.Апологеты "чуда" приводят в качестве доказательства небывалый рост грузинской экономики, наблюдавшийся в середине нулевых: в 2007 году он и вовсе достигал почти 13 процентов. И все бы хорошо, если бы развязанная режимом Саакашвили война и мировой финансовый кризис не умножили на ноль эти достижения: в 2008 году темпы роста ВВП опустились до трех процентов, а в 2009-м он и вовсе сократился на три процента. И в итоге к началу 2020-х реальный ВВП Грузии, несмотря на активные дотации Запада, даже и не достиг показателей Грузинской ССР.В сухом остатке получается аграрная страна с отрицательным внешнеторговым сальдо и постоянно растущим внешним долгом. Так что экономического процветания Европе от вхождения Грузии в ЕС ждать не приходится, скорее оно станет еще одним бременем для обычных бюргеров.Нельзя, однако, упускать из виду, что нынешние власти в Тбилиси помнят уроки августа 2008-го и задекларировали очень осторожную позицию: Грузия не вводит санкции против России, потому что сама от них пострадает гораздо больше, чем северный сосед. Осознание этого, особенно на фоне призывов из Киева "открыть второй фронт", не может не обнадеживать.Вместе с тем министр обороны Джуншер Берчуладзе уже заявил о создании в стране предприятия по производству боевых дронов — и подобная милитаризация чревата обострением обстановки в регионе. При этом, конечно, отказ от конфронтации с Россией и ее союзниками поставит крест на евроинтеграционных амбициях Тбилиси.В далеком 2004 году министр экономики Грузии Каха Бендукидзе сказал: "Грузия должна продать все, кроме совести". Увы, но никакими другими товарами ей пока не удалось заинтересовать Запад. Зато за совесть там готовы платить дорого.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/kiev-vsekh-rassoril-chto-nachalos-v-evrope-1039689601.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/rossiya-ubezhdena-v-neobkhodimosti-perenosa-zhenevskikh-diskussiy-v-drugoy-gorod-1039708246.html

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авторы, колумнисты, мнение, грузия, европа, россия