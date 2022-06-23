https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/evroparlament-ne-dal-gruzii-status-kandidata-v-chleny-evrosoyuza-1039775450.html

Европарламент не дал Грузии статус кандидата в члены Евросоюза

Европарламент не дал Грузии статус кандидата в члены Евросоюза

Саммит глав государств ЕС проходит в Брюсселе 23 и 24 июня, на нем, в числе прочих тем, обсуждается вопрос возможного включения в ряды кандидатов в ЕС Украины... 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T13:30+0300

2022-06-23T13:30+0300

2022-06-23T13:30+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Европейский парламент большинством голосов принял решение предоставить статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии и пока отказать в этом Грузии, сообщает РИА Новости.За резолюцию проголосовали 529 членов Европарламента, еще 45 проголосовали против, а 14 воздержались. Еще до начала заседания глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию "не рассматривать негативно" возможный отказ и добавил, что у страны есть четкий путь, который она должна пройти, и задачи, которые она должна выполнить за определенный период времени.Странам, которые были приняты в ряды кандидатов на вступление в ЕС, теперь предстоит предпринять ряд мер касающихся, в том числе, деолигархизации и серьезных экономических реформ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/evropa-predala-gruziyu-1039760154.html

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