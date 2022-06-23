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Фильм об узниках концлагерей из Абхазии показали на НТВ
Фильм об узниках концлагерей из Абхазии показали на НТВ
На российском телевидении фильм увидели более 36 тысяч зрителей. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T18:37+0300
2022-06-23T18:37+0300
2022-06-23T18:37+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В эфире телеканала НТВ прошла премьера документального фильма "Поиск", рассказывающего о выходцах из Абхазии, ставших узниками концентрационных лагерей.Режиссер фильма Дмитрий Статейнов рассказал, что "Поиск" могут показать и на других российских площадках."Уже есть договорённости о показе фильма в Москве на двух площадках. Фильм хорошо воспринимается аудиторией и после его показа в Питере у нас попросили разрешение на его показ в одном из ВУЗов. Причем речь идёт не об одном показе, а о нескольких", - отметил режиссёр.Фильм "Поиск" снят в рамках проекта "Возвращение имени", посвященного сохранению памяти о жителях Абхазии и стран СНГ, погибших в немецком плену во время Великой Отечественной войны, и помогает родственникам погибших находить информацию о пропавших без вести.Во время войны родину защищали 55 тысяч советских граждан, родившихся в Абхазии. Восемь тысяч из них до сих пор считаются пропавшими без вести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/predpremernyy-pokaz-filma-poisk-o-voinakh-velikoy-otechestvennoy-voyny-proshel-v-sukhume-1036666737.html
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Фильм об узниках концлагерей из Абхазии показали на НТВ
На российском телевидении фильм увидели более 36 тысяч зрителей.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В эфире телеканала НТВ прошла премьера документального фильма "Поиск", рассказывающего о выходцах из Абхазии, ставших узниками концентрационных лагерей.
"Сегодня нам прислали данные рейтинга и исходя из них фильм посмотрело более 36 тысяч человек. Помимо этого НТВ покажет фильм "Поиск" в пакете своих телеканалов. Считаем это большим достижением, поскольку Абхазия впервые предстала в таком качестве", - рассказал автор и руководитель военно-мемориального проекта "Возвращение имени", соавтор фильма Григорий Скворцов.
Режиссер фильма Дмитрий Статейнов рассказал, что "Поиск" могут показать и на других российских площадках.
"Уже есть договорённости о показе фильма в Москве на двух площадках. Фильм хорошо воспринимается аудиторией и после его показа в Питере у нас попросили разрешение на его показ в одном из ВУЗов. Причем речь идёт не об одном показе, а о нескольких", - отметил режиссёр.
Фильм "Поиск" снят в рамках проекта "Возвращение имени", посвященного сохранению памяти о жителях Абхазии и стран СНГ, погибших в немецком плену во время Великой Отечественной войны, и помогает родственникам погибших находить информацию о пропавших без вести.
Во время войны родину защищали 55 тысяч советских граждан, родившихся в Абхазии. Восемь тысяч из них до сих пор считаются пропавшими без вести.