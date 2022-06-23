https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/film-ob-uznikakh-kontslagerey-iz-abkhazii-pokazali-na-ntv-1039782957.html

Фильм об узниках концлагерей из Абхазии показали на НТВ

Фильм об узниках концлагерей из Абхазии показали на НТВ

На российском телевидении фильм увидели более 36 тысяч зрителей. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T18:37+0300

2022-06-23T18:37+0300

2022-06-23T18:37+0300

абхазия

новости

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В эфире телеканала НТВ прошла премьера документального фильма "Поиск", рассказывающего о выходцах из Абхазии, ставших узниками концентрационных лагерей.Режиссер фильма Дмитрий Статейнов рассказал, что "Поиск" могут показать и на других российских площадках."Уже есть договорённости о показе фильма в Москве на двух площадках. Фильм хорошо воспринимается аудиторией и после его показа в Питере у нас попросили разрешение на его показ в одном из ВУЗов. Причем речь идёт не об одном показе, а о нескольких", - отметил режиссёр.Фильм "Поиск" снят в рамках проекта "Возвращение имени", посвященного сохранению памяти о жителях Абхазии и стран СНГ, погибших в немецком плену во время Великой Отечественной войны, и помогает родственникам погибших находить информацию о пропавших без вести.Во время войны родину защищали 55 тысяч советских граждан, родившихся в Абхазии. Восемь тысяч из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/predpremernyy-pokaz-filma-poisk-o-voinakh-velikoy-otechestvennoy-voyny-proshel-v-sukhume-1036666737.html

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