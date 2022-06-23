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https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/gagra-voshla-v-top-10-gorodov-dlya-avtoputeshestviy-1039774850.html
Гагра вошла в топ-10 городов для автопутешествий
Гагра вошла в топ-10 городов для автопутешествий
Из-за закрытия границ для российских туристов после начала военной спецоперации, в Абхазии ожидают большого притока отдыхающих во время курортного сезона. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Гагра вошла в список самых популярных направлений для российских туристов, путешествующих на машинах, сообщает сайт Tvil.ru.В рейтинге абхазский курорт занял шестое место. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Феодосия, Казань и Москва.Самым дорогим вариантом стали Осташков и Сортавала. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от шести тысяч рублей. Больше всего времени туристы проводят в Феодосии и Сочи - в среднем, около 9 ночей. Самый короткий отдых, в среднем, в Нижнем Новгороде - туда приезжают на три ночи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhaziya-oboshla-egipet-i-oae-v-reytinge-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1039324635.html
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абхазия, гагра, отдых, отдых в абхазии, отели

Гагра вошла в топ-10 городов для автопутешествий

14:13 23.06.2022
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
Колесо обозрения в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Из-за закрытия границ для российских туристов после начала военной спецоперации, в Абхазии ожидают большого притока отдыхающих во время курортного сезона.
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Гагра вошла в список самых популярных направлений для российских туристов, путешествующих на машинах, сообщает сайт Tvil.ru.
В рейтинге абхазский курорт занял шестое место. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Феодосия, Казань и Москва.
Десять городов для путешествий на автомобиле:

Город

Средняя стоимость ночи отдыха (в рублях)

Средняя продолжительность отдыха

Сочи

3331

9 ночей

Санкт-Петербург

4007

5 ночей

Феодосия

3160

9 ночей

Казань

3517

5 ночей

Москва

3362

4 ночи

Гагра

2970

8 ночей

Кисловодск

2616

7 ночей

Сортавала

6454

4 ночи

Нижний Новгород

3194

3 ночи

Осташков

6506

6 ночей

Самым дорогим вариантом стали Осташков и Сортавала. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от шести тысяч рублей.
Больше всего времени туристы проводят в Феодосии и Сочи - в среднем, около 9 ночей. Самый короткий отдых, в среднем, в Нижнем Новгороде - туда приезжают на три ночи.
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