https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/gagra-voshla-v-top-10-gorodov-dlya-avtoputeshestviy-1039774850.html
Гагра вошла в топ-10 городов для автопутешествий
Гагра вошла в топ-10 городов для автопутешествий
Из-за закрытия границ для российских туристов после начала военной спецоперации, в Абхазии ожидают большого притока отдыхающих во время курортного сезона. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T14:13+0300
2022-06-23T14:13+0300
2022-06-23T14:13+0300
в абхазии
абхазия
гагра
отдых
отдых в абхазии
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/16/1032677508_2:0:2598:1460_1920x0_80_0_0_e3fd0b4feb34da4ad783a94da00dcc0e.jpg
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Гагра вошла в список самых популярных направлений для российских туристов, путешествующих на машинах, сообщает сайт Tvil.ru.В рейтинге абхазский курорт занял шестое место. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Феодосия, Казань и Москва.Самым дорогим вариантом стали Осташков и Сортавала. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от шести тысяч рублей. Больше всего времени туристы проводят в Феодосии и Сочи - в среднем, около 9 ночей. Самый короткий отдых, в среднем, в Нижнем Новгороде - туда приезжают на три ночи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhaziya-oboshla-egipet-i-oae-v-reytinge-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1039324635.html
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/16/1032677508_326:0:2273:1460_1920x0_80_0_0_efba2b287cb16401f47bac5daeacefd5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гагра, отдых, отдых в абхазии, отели
Гагра вошла в топ-10 городов для автопутешествий
Из-за закрытия границ для российских туристов после начала военной спецоперации, в Абхазии ожидают большого притока отдыхающих во время курортного сезона.
СУХУМ, 23 июн – Sputnik.
Гагра вошла в список самых популярных направлений для российских туристов, путешествующих на машинах, сообщает
сайт Tvil.ru.
В рейтинге абхазский курорт занял шестое место. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Феодосия, Казань и Москва.
Десять городов для путешествий на автомобиле:
Город
Средняя стоимость ночи отдыха (в рублях)
Средняя продолжительность отдыха
Сочи
3331
9 ночей
Санкт-Петербург
4007
5 ночей
Феодосия
3160
9 ночей
Казань
3517
5 ночей
Москва
3362
4 ночи
Гагра
2970
8 ночей
Кисловодск
2616
7 ночей
Сортавала
6454
4 ночи
Нижний Новгород
3194
3 ночи
Осташков
6506
6 ночей
Самым дорогим вариантом стали Осташков и Сортавала. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от шести тысяч рублей.
Больше всего времени туристы проводят в Феодосии и Сочи - в среднем, около 9 ночей. Самый короткий отдых, в среднем, в Нижнем Новгороде - туда приезжают на три ночи.