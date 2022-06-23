https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/gagra-voshla-v-top-10-gorodov-dlya-avtoputeshestviy-1039774850.html

Гагра вошла в топ-10 городов для автопутешествий

Гагра вошла в топ-10 городов для автопутешествий

Из-за закрытия границ для российских туристов после начала военной спецоперации, в Абхазии ожидают большого притока отдыхающих во время курортного сезона. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T14:13+0300

2022-06-23T14:13+0300

2022-06-23T14:13+0300

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Гагра вошла в список самых популярных направлений для российских туристов, путешествующих на машинах, сообщает сайт Tvil.ru.В рейтинге абхазский курорт занял шестое место. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Феодосия, Казань и Москва.Самым дорогим вариантом стали Осташков и Сортавала. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от шести тысяч рублей. Больше всего времени туристы проводят в Феодосии и Сочи - в среднем, около 9 ночей. Самый короткий отдых, в среднем, в Нижнем Новгороде - туда приезжают на три ночи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhaziya-oboshla-egipet-i-oae-v-reytinge-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1039324635.html

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