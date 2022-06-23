https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/narkotorgovtsa-osudili-v-gagre-1039761930.html

Наркоторговца осудили в Гагре

Наркоторговца осудили в Гагре

Сторона защиты просила полностью оправдать Батала Кове, сторона обвинения, в свою очередь, просила назначить наказанием пожизненное лишение свободы и... 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T11:10+0300

2022-06-23T11:10+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Гагрский районный суд признал виновным в сбыте наркотиков в крупном размере жителя села Куланырхуа Батала Кове, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.Изначально Батал Кове проходил по более тяжкому преступлению и обвинялся в сбыте наркотиков в особо крупном размере (19,9 грамма).Но в дальнейшем суд принял решение о переквалификации его действий на менее тяжкие. По мнению суда, обыск в доме у обвиняемого, во время которого была обнаружена большая часть запрещенных веществ, был проведен с нарушением законодательства.Одновременно с приговором, в адрес Министерства внутренних дел Абхазии было внесено частное постановление. Адвокаты Батала Кове просили оправдать подзащитного из-за недоказанности обвинения, а прокуратура просила отправить его на пожизненное заключение с конфискацией имущества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/troikh-zhiteley-abkhazii-zaderzhali-za-nezakonnoe-khranenie-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1039654626.html

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