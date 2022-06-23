https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/nochnoy-liven-zatopil-chastnye-doma-v-ochamchyre-1039779804.html
Ночной ливень затопил частные дома в Очамчыре
Ночной ливень затопил частные дома в Очамчыре
Городские ливневки не справлялись с огромным потоком воды, который местами доходил до полуметра. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T16:08+0300
2022-06-23T16:08+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Сильный ливень, прошедший ночью с 22 на 23 июня, подтопил ряд частных домов в Очамчыре, сообщает МЧС Абхазии. Первый звонок на пульт дежурного МЧС от жителей города, просивших откачать воду, поступил в 1:04 ночи. Личный состав ПСО Очамчыры работал всю ночь и часть утра. К 11:00, сообщает ведомство, помощь была оказана хозяевам 20 домов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/pochti-vse-postradavshie-ot-stikhiynykh-bedstviy-v-abkhazii-poluchili-kompensatsii-1039426848.html
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абхазия, новости, очамчыра
Ночной ливень затопил частные дома в Очамчыре
Городские ливневки не справлялись с огромным потоком воды, который местами доходил до полуметра.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Сильный ливень, прошедший ночью с 22 на 23 июня, подтопил ряд частных домов в Очамчыре, сообщает МЧС Абхазии.
Первый звонок на пульт дежурного МЧС от жителей города, просивших откачать воду, поступил в 1:04 ночи.
Личный состав ПСО Очамчыры работал всю ночь и часть утра. К 11:00, сообщает ведомство, помощь была оказана хозяевам 20 домов.