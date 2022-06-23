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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/poezda-stolknulis-v-rayone-novogo-afona-1039786059.html
Поезда столкнулись в районе Нового Афона
Поезда столкнулись в районе Нового Афона
Из-за железнодорожной аварии на участке Новый Афон-Гудаута произошла накладка в движении поездов. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T22:03+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Хозяйственный поезд столкнулся с грузовым в районе Нового Афона в четверг, 23 июня, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши. “В Сухуме застрял питерский поезд (Сухум-Санкт-Петербург - прим. ред). Но в РЖД подогнали резервный поезд, мы организовали вывоз пассажиров из Сухума в Гагру. Там произведут посадку пассажиров и поезд отправится в Санкт-Петербург”, - отметил Хазириши.На данный момент сотрудники Абхазской железной дороги устраняют последствия аварии. Хазириши добавил, что железнодорожным путям не нанесен серьезный урон.Движение на участке планируют возобновить уже завтра, 24 июня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/intensivnost-gruzovykh-perevozok-po-zheleznym-dorogam-abkhazii-znachitelno-vozrosla-1039358341.html
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Поезда столкнулись в районе Нового Афона

22:03 23.06.2022 (обновлено: 22:08 23.06.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Железнодорожные пути
Железнодорожные пути - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Из-за железнодорожной аварии на участке Новый Афон-Гудаута произошла накладка в движении поездов.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Хозяйственный поезд столкнулся с грузовым в районе Нового Афона в четверг, 23 июня, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.
По его словам, инцидент обошелся без жертв но из-за аварии на участке Новый Афон-Гудаута произошла накладка в движении поездов.
“В Сухуме застрял питерский поезд (Сухум-Санкт-Петербург - прим. ред). Но в РЖД подогнали резервный поезд, мы организовали вывоз пассажиров из Сухума в Гагру. Там произведут посадку пассажиров и поезд отправится в Санкт-Петербург”, - отметил Хазириши.
На данный момент сотрудники Абхазской железной дороги устраняют последствия аварии. Хазириши добавил, что железнодорожным путям не нанесен серьезный урон.
Движение на участке планируют возобновить уже завтра, 24 июня.
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