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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части циклона с юга. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

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2022-06-23T16:50+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В пятницу, 24 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до 19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии