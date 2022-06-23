https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/rossiyskie-voyska-unichtozhili-49-rezervuarov-s-toplivom-dlya-ukrainskoy-tekhniki-1039776944.html

Российские войска уничтожили 49 резервуаров с топливом для украинской техники

Российские войска уничтожили 49 резервуаров с топливом для украинской техники

Министерство обороны сообщило, что украинская сторона несет значительные потери, в то время как ВС России продвигаются вперед. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T14:43+0300

2022-06-23T14:43+0300

2022-06-23T14:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/17/1039776709_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_2390c79cd5c8ae29f664de337dca09a0.jpg

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Российские войска нанесли ракетные удары по 49 резервуарам с топливом, предназначавшимся для украинской военной техники, сообщает Министерство обороны России.Также высокоточные удары были нанесены по трем базам ремонта бронетанковой техники, четырем пунктам управления, живой силе и военной технике в 18 районах.За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила живую силу и военную технику в 96 районах, а также один полевой радиолокационный пост в Харьковской области. Ракетные войска и артиллерия России уничтожили 26 пунктов управления, живую силу и военную технику в 364 районах, подразделения ВСУ в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский, взвод РСЗО "Смерч" в ДНР и три мобильных пункта управления беспилотниками.В рамках контрбатарейной борьбы поражены восемь РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, которые обстреливали Донецк и другие населенные пункты в ДНР.В результате ударов авиации уничтожены более 650 националистов, 17 танков и других бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Смерч" и 17 спецавтомобилей.Войска ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, перехватили 22 реактивных снаряда РСЗО и баллистическую ракету "Точка-У".Министерство обороны добавило, что противник несет значительные потери. В разгромленном 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады потери за два дня составили более 150 человек убитыми и 450 раненными, а младший командный состав дезертировал из района боевых действий. Также в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в ДНР осталось менее 50% личного состава, еще 170 солдат эвакуированы с тяжелыми ранениями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/minoborony-rossii-o-khode-voennoy-spetsoperatsii-protivnik-nest-znachitelnye-poteri-1039746910.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/vsu-atakuyut-burovye-platformy-i-ostrov-zmeinyy-ot-bessiliya-1039734411.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф