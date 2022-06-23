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Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, пройдет в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, пройдет в Сухуме
Рауф Лакоба был сыном выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. После убийства отца он был арестован. 23.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-23T09:00+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. 28 июня в столице Абхазии пройдет выставка, посвященная 100-летию с рождения Рауфа Лакоба, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.После смерти Нестора Лакоба и объявления его врагом народа, в 1937 году, в возрасте 15 лет Рауф был арестован. Вместе с ним были арестованы другие обвиняемые, Николай Лакоба, Тенгиз Лакоба и Николай Инал-ипа, проходившие по "Делу абхазских юношей".13-15 летние парни были обвинены в контрреволюционной террористической деятельности, и несколько лет провели в тюрьме. 27 июня 1941 года был расстрелян Николай Инал-ипа, 28 июня - все остальные.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/pamyat-abkhazskogo-politicheskogo-deyatelya-nestora-lakoba-pochtili-v-gudaute-1038915064.html
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Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, пройдет в Сухуме

09:00 23.06.2022 (обновлено: 09:58 23.06.2022)
© Foto / Пресс-служба Министерства культуры Республики АбхазияСария Лакоба и Рауф
Сария Лакоба и Рауф - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2022
© Foto / Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
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Рауф Лакоба был сыном выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. После убийства отца он был арестован.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. 28 июня в столице Абхазии пройдет выставка, посвященная 100-летию с рождения Рауфа Лакоба, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Памятное мероприятие состоится в 13:00 в доме №32 по улице Лакоба, когда-то в нем жила семья абхазского политика.

После смерти Нестора Лакоба и объявления его врагом народа, в 1937 году, в возрасте 15 лет Рауф был арестован.
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики АбхазияСария и Нестор Лакоба
Сария и Нестор Лакоба - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Сария и Нестор Лакоба
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики АбхазияРауф Лакоба
Рауф Лакоба - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Рауф Лакоба
1/2
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Сария и Нестор Лакоба
2/2
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Рауф Лакоба
Вместе с ним были арестованы другие обвиняемые, Николай Лакоба, Тенгиз Лакоба и Николай Инал-ипа, проходившие по "Делу абхазских юношей".
13-15 летние парни были обвинены в контрреволюционной террористической деятельности, и несколько лет провели в тюрьме. 27 июня 1941 года был расстрелян Николай Инал-ипа, 28 июня - все остальные.
Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2022
В Абхазии
Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте
1 мая, 13:03
В Абхазии
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