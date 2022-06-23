https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/vystavka-posvyaschennaya-raufu-lakoba-proydet-v-sukhume-1039759443.html

Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, пройдет в Сухуме

Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, пройдет в Сухуме

Рауф Лакоба был сыном выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. После убийства отца он был арестован. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T09:00+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. 28 июня в столице Абхазии пройдет выставка, посвященная 100-летию с рождения Рауфа Лакоба, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.После смерти Нестора Лакоба и объявления его врагом народа, в 1937 году, в возрасте 15 лет Рауф был арестован. Вместе с ним были арестованы другие обвиняемые, Николай Лакоба, Тенгиз Лакоба и Николай Инал-ипа, проходившие по "Делу абхазских юношей".13-15 летние парни были обвинены в контрреволюционной террористической деятельности, и несколько лет провели в тюрьме. 27 июня 1941 года был расстрелян Николай Инал-ипа, 28 июня - все остальные.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/pamyat-abkhazskogo-politicheskogo-deyatelya-nestora-lakoba-pochtili-v-gudaute-1038915064.html

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