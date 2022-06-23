Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, пройдет в Сухуме
09:00 23.06.2022 (обновлено: 09:58 23.06.2022)
© Foto / Пресс-служба Министерства культуры Республики АбхазияСария Лакоба и Рауф
© Foto / Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Рауф Лакоба был сыном выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. После убийства отца он был арестован.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. 28 июня в столице Абхазии пройдет выставка, посвященная 100-летию с рождения Рауфа Лакоба, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
Памятное мероприятие состоится в 13:00 в доме №32 по улице Лакоба, когда-то в нем жила семья абхазского политика.
После смерти Нестора Лакоба и объявления его врагом народа, в 1937 году, в возрасте 15 лет Рауф был арестован.
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики АбхазияСария и Нестор Лакоба
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© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Сария и Нестор Лакоба
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики АбхазияРауф Лакоба
2/2
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Рауф Лакоба
1/2
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Сария и Нестор Лакоба
2/2
© Foto / предоставила Пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия
Рауф Лакоба
Вместе с ним были арестованы другие обвиняемые, Николай Лакоба, Тенгиз Лакоба и Николай Инал-ипа, проходившие по "Делу абхазских юношей".
13-15 летние парни были обвинены в контрреволюционной террористической деятельности, и несколько лет провели в тюрьме. 27 июня 1941 года был расстрелян Николай Инал-ипа, 28 июня - все остальные.