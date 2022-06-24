https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/abkhaziya-prinyala-uchastie-v-konferentsii-yuzhno-rossiyskoy-parlamentskoy-assotsiatsii-1039803892.html

Абхазия приняла участие в конференции Южно-российской парламентской ассоциации

Абхазия приняла участие в конференции Южно-российской парламентской ассоциации

Очередная Конференция Южно-российской парламентской ассоциации состоится осенью 2022 года в городе Майкопе. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T19:27+0300

2022-06-24T19:27+0300

2022-06-24T19:27+0300

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли участие в работе XXXVI конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА), которая проходила онлайн 23 и 24 июня. Об этом сообщает официальный сайт законодательного органа.Он заверил, что абхазские депутаты будут принимать активное участие в дальнейшей работе парламентской организации.Во время пленарного заседания депутаты рассмотрели более 60 законодательных инициатив и обращений в самых разных областях - экономике, в землепользовании, в социальной сфере, образовании, здравоохранении. Кроме того, были затронуты вопросы помощи малому и среднему бизнесу.Многие законопроекты были сформированы на основе обращений граждан, их детальное обсуждение состоялось накануне в рамках заседаний комитетов ЮРПА.В Южно-российскую парламентскую ассоциацию входят законодательные органы Адыгеи, Астрахани, Крыма, Волгограда, Калмыкии, Краснодара, Ростовской области и Севастополя. Абхазия принимала участие в заседании в качестве ассоциированного члена наряду с Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Северной Осетией. Цель ассоциации - содействие парламентариям в обмене мнениями и наработанным опытом, содействие развитию правового государства, демократии, парламентаризма и российского федерализма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/energetika-turizm-mayning-kak-proshla-ocherednaya-sessiya-parlamenta-abkhazii-1039757458.html

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