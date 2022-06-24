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Абхазия приняла участие в конференции Южно-российской парламентской ассоциации
Абхазия приняла участие в конференции Южно-российской парламентской ассоциации
Очередная Конференция Южно-российской парламентской ассоциации состоится осенью 2022 года в городе Майкопе. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T19:27+0300
2022-06-24T19:27+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли участие в работе XXXVI конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА), которая проходила онлайн 23 и 24 июня. Об этом сообщает официальный сайт законодательного органа.Он заверил, что абхазские депутаты будут принимать активное участие в дальнейшей работе парламентской организации.Во время пленарного заседания депутаты рассмотрели более 60 законодательных инициатив и обращений в самых разных областях - экономике, в землепользовании, в социальной сфере, образовании, здравоохранении. Кроме того, были затронуты вопросы помощи малому и среднему бизнесу.Многие законопроекты были сформированы на основе обращений граждан, их детальное обсуждение состоялось накануне в рамках заседаний комитетов ЮРПА.В Южно-российскую парламентскую ассоциацию входят законодательные органы Адыгеи, Астрахани, Крыма, Волгограда, Калмыкии, Краснодара, Ростовской области и Севастополя. Абхазия принимала участие в заседании в качестве ассоциированного члена наряду с Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Северной Осетией. Цель ассоциации - содействие парламентариям в обмене мнениями и наработанным опытом, содействие развитию правового государства, демократии, парламентаризма и российского федерализма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/energetika-turizm-mayning-kak-proshla-ocherednaya-sessiya-parlamenta-abkhazii-1039757458.html
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абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии, новости
Абхазия приняла участие в конференции Южно-российской парламентской ассоциации
Очередная Конференция Южно-российской парламентской ассоциации состоится осенью 2022 года в городе Майкопе.
СУХУМ, 24 июн – Sputnik.
Депутаты Парламента Абхазии приняли участие в работе XXXVI конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА), которая проходила онлайн 23 и 24 июня. Об этом сообщает
официальный сайт законодательного органа.
"Для нас важно продолжение и развитие связей и традиций сотрудничества Парламента Республики Абхазия с парламентами Юга России, и я уверен, что это сотрудничество будет продолжаться в конструктивном ключе. Уверен, что в скором времени все известные события закончатся и это позволит нам провести очную встречу", - сказал спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, обращаясь к председателю ЮРПА Владимиру Немцеву и членам совета.
Он заверил, что абхазские депутаты будут принимать активное участие в дальнейшей работе парламентской организации.
Во время пленарного заседания депутаты рассмотрели более 60 законодательных инициатив и обращений в самых разных областях - экономике, в землепользовании, в социальной сфере, образовании, здравоохранении. Кроме того, были затронуты вопросы помощи малому и среднему бизнесу.
Многие законопроекты были сформированы на основе обращений граждан, их детальное обсуждение состоялось накануне в рамках заседаний комитетов ЮРПА.
В Южно-российскую парламентскую ассоциацию входят законодательные органы Адыгеи, Астрахани, Крыма, Волгограда, Калмыкии, Краснодара, Ростовской области и Севастополя. Абхазия принимала участие в заседании в качестве ассоциированного члена наряду с Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Северной Осетией.
Цель ассоциации - содействие парламентариям в обмене мнениями и наработанным опытом, содействие развитию правового государства, демократии, парламентаризма и российского федерализма.